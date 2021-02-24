新冠疫苗不只一般副作用　張上淳分析3廠牌「嚴重不良反應」發生率

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布AZ、輝瑞BNT、莫德納三種疫苗七類一般副作用列表，但有醫師提醒還是要注意嚴重副作用。指揮中心專家小組召集人張上淳今（24）日說明嚴重副作用機率，以嚴重過敏反應來說，三類疫苗來看都是百萬分之幾的機會，非常低，且目前沒有看到直接因為過敏反應造成死亡的事件。

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▲新冠肺炎疫苗副作用比較表。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心23日統整國內討論最多的AZ、輝瑞BNT、莫德納三種疫苗的副作用，指揮官陳時中說明，根據第三期臨床試驗結果，不管AZ、輝瑞BNT、莫德納三種疫苗都會有相關副作用，注射部位疼痛從五成到九成，疲倦約五成至七成，頭痛五成到六成、肌肉痠痛四成到六成，發燒的情況來看AZ僅7.9%、BNT14.3、莫德納15.5%。

有專家提醒還是要注意嚴重副作用，張上淳24日於例行記者會中回應，比較嚴重的副作用以嚴重過敏反應為例，目前各國統計數字發生機率都相當低，例如AZ疫苗有報告在英國的發生率為百萬分之12、輝瑞BNT在美國發生機率為百萬分之5，莫德納疫苗在美國統計百萬分之2.8，都是非常低的情況，特殊狀況當中也沒有看到因為過敏反應造成死亡事件。

張上淳也以流感疫苗為例，有時可能因為發生時序認為與疫苗相關，後續經統計分確認與疫苗無直接關連，只是時序上好關連不見得疫苗造成，指揮中心會持續關注。

陳時中補充，基本上還是會持續蒐集相關資料，打疫苗本來就有相關流程與應該注意事項，近期將加強與醫界溝通、發表相關指引讓打疫苗有標準可以依循。

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