陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

大陸國台辦發言人馬曉光今表示，大陸向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）提供1,000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍也包括台灣。衛福部長陳時中今（24）日回應，我方因為法律規定，向COVAX簽約時已經註明不得有大陸地區製造，目前沒有打算。

陳時中表示，陸方提供在陸台人施打疫苗，或者供應COVAX平台，他認為這是好事情，但我方自COVAX平台取得疫苗，因為法律相關規定，簽訂合約時已經註明不得有大陸地區製造，所以不會接受。當然未來若這些相關疫苗得到更多准許跟科學證據，會有進一步考慮，不過目前沒有這樣打算。

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新任陸委會主委邱太三表示，後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。這是否意味我方與大陸在防疫上會有進一步醫藥衛生交流，分享防疫經驗。陳時中回應，兩岸釋出善意本來就是應該的，台灣本來就是愛好和平地區，釋出善意是好的事情。

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