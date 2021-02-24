　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸向COVAX提供疫苗「範圍含台灣」　陳時中：合約已說不要陸製

▲▼0218中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

大陸國台辦發言人馬曉光今表示，大陸向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）提供1,000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍也包括台灣。衛福部長陳時中今（24）日回應，我方因為法律規定，向COVAX簽約時已經註明不得有大陸地區製造，目前沒有打算。

陳時中表示，陸方提供在陸台人施打疫苗，或者供應COVAX平台，他認為這是好事情，但我方自COVAX平台取得疫苗，因為法律相關規定，簽訂合約時已經註明不得有大陸地區製造，所以不會接受。當然未來若這些相關疫苗得到更多准許跟科學證據，會有進一步考慮，不過目前沒有這樣打算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新任陸委會主委邱太三表示，後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待。這是否意味我方與大陸在防疫上會有進一步醫藥衛生交流，分享防疫經驗。陳時中回應，兩岸釋出善意本來就是應該的，台灣本來就是愛好和平地區，釋出善意是好的事情。

【你可能也想看】

►快訊／今一口氣增4例境外移入！從美國、馬國入境「都曾確診新冠」
►指揮中心「半開國門」！3／1起恢復非本國籍入境　桃機8小時內轉機
►參加大型活動戴口罩「3／1起持續實施」　勸導不聽最重罰1萬5千元

►指揮中心：3／1起恢復「短期商務」來台　申請縮短居家檢疫
►新冠疫苗不只一般副作用　張上淳分析3廠牌「嚴重不良反應」發生率
►指揮中心：3／1起開放國際醫療　可申請其配偶或3親等內2人陪同

►歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待
►開放非本國籍人士入境「印尼移工暫不解禁」　陳時中說明原因
►張上淳揭台灣新冠個案病況：31人住院「4重症、有1人使用葉克膜」

►大陸阻BNT疫苗售台？國台辦批「自導自演」　陳時中：只是我的感覺
►吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議
►國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：技術性不完備先參考

ET快訊
嘉義某醫院驚爆命案！男遭內褲勒頸滿臉血　肺臟破裂陳屍病房
台東首富女兒被活活燙死！他曝小三「電鍋砸父」血慢慢滴到過世
快訊／苗栗一家3口車禍！父宣告不治　1歲兒命危搶救中
台灣危險了！美威懾力大減　解放軍：習近平擬2年內完成武統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財務惡化！台灣觀光學院今年起全面停招　董事會傾向停辦

拿不出非陸製證明　西濱快苗栗、台中區間測速設備確定拆除下架

「侵害服儀自由！」民團調查：9成國中仍禁止學生穿保暖衣物

雲林大推愛肝惜肝擴大肝炎篩檢　15醫院協助提供B、C肝炎篩檢

一拿出保單「扣子全噴了」！拚業績秀渾圓C曲線　網刷一排：加保　

台商趴趴走遭罰百萬、特斯拉被查封　盧秀燕：依法辦理

「台東首富女兒」被活活燙死！他曝小三「電鍋砸父」讓血慢慢滴到死

三件牛仔褲「有一條破萬」…解答曝！網嚇：790元的穿起來一樣啊

學測數學太難影響大！補教業估台大社會組52級分　清交成51級分

新冠疫苗不只一般副作用　張上淳分析3廠牌「嚴重不良反應」發生率

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

財務惡化！台灣觀光學院今年起全面停招　董事會傾向停辦

拿不出非陸製證明　西濱快苗栗、台中區間測速設備確定拆除下架

「侵害服儀自由！」民團調查：9成國中仍禁止學生穿保暖衣物

雲林大推愛肝惜肝擴大肝炎篩檢　15醫院協助提供B、C肝炎篩檢

一拿出保單「扣子全噴了」！拚業績秀渾圓C曲線　網刷一排：加保　

台商趴趴走遭罰百萬、特斯拉被查封　盧秀燕：依法辦理

「台東首富女兒」被活活燙死！他曝小三「電鍋砸父」讓血慢慢滴到死

三件牛仔褲「有一條破萬」…解答曝！網嚇：790元的穿起來一樣啊

學測數學太難影響大！補教業估台大社會組52級分　清交成51級分

新冠疫苗不只一般副作用　張上淳分析3廠牌「嚴重不良反應」發生率

去年身心狀況不佳拒來台　李茲新球季轉戰墨西哥聯盟

何志偉中常會拋「紓困4.0」　蔡英文不悅：不適合在這討論

過年拜會王金平　柯文哲認「聊很多」：無所不談！

受虐妻殺夫…絞刑前猝死！　婆婆一句話「屍體上絞架再死一次」

財務惡化！台灣觀光學院今年起全面停招　董事會傾向停辦

芝麻內餡飽滿濃郁！元宵節吃湯圓　基隆市長推薦這兩家店

5.3億降至1.65億！北部飯店業者3折價　撿走大八餐飲整棟廠房

賣生前契約非法吸金220億　「五互集團」女總裁遭起訴

拿不出非陸製證明　西濱快苗栗、台中區間測速設備確定拆除下架

見奴才深情摟妹！　吃醋金金「哀怨臉」縮冷宮：不愛我了嗎？

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

一周2變天！明起第一波3地區有雨

7、8年級生差別在哪？　網：都是5年級生奴隸

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

學測數學頂標太難！滿級分僅1558人

妻7字叫外送員上樓　夫一看怒了

正宮喊人生毀　吳夢夢衰爆內幕：妳嫁錯人

準岳母「開2條件不賣女」　他傻：要花500多萬

「包莖炸滿凸狀物」　醫驚嚇5顆星：只能剁了

遲到13分鐘就不給吃飯？松雪樓外包餐廳業喊冤

降雨機率30%=100%會下雨！氣象專家曝「2大正解」

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

動團控水生公園放任魟魚被啃食

更多熱門

相關新聞

馬來西亞代表處新增1名確診個案　4接觸者居家隔離

馬來西亞代表處新增1名確診個案　4接觸者居家隔離

外館再傳確診！馬來西亞代表處24日新增1名人員確診新冠肺炎，外交部表示，該員目前行居家隔離，駐處也要求曾和該確診人員有接觸的4名人員居家隔離14天。

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

歐美專家估新冠疫情2022結束！陳時中：開發中或已開發國家可期待

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：先參考

國際航協推「數位新冠通行證」　陳時中：先參考

WHO列9種「最強病毒」高致死率竟達75%

WHO列9種「最強病毒」高致死率竟達75%

印尼移工解禁暫緩　陳時中說明原因

印尼移工解禁暫緩　陳時中說明原因

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

直播主「海外賣淫」竟是她！單日接客破10人淨賺20萬　全成醫藥費

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面