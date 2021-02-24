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馬來西亞沙巴爆非洲豬瘟　即日起帶豬肉品入境直接罰20萬

▲▼豬。（圖／資料照）

▲馬來西亞為第13個發生非洲豬瘟疫情國家。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（24日）表示，馬來西亞沙巴州發生非洲豬瘟疫情，馬來西亞是亞洲地區繼大陸（含香港、澳門）、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、韓國、東帝汶、印尼及印度後第13個發生非洲豬瘟疫情國家。自今日起馬來西亞入境旅客違規攜帶豬肉產品遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

應變中心指出，依據外媒報導，馬來西亞沙巴州獸醫當局證實疫情發生在該州畢達士縣，當局已撲殺發生場周邊半徑50公里之家豬及野豬，並限制活豬及豬肉製品移動。雖然世界動物衛生組織（OIE）網站尚未有該國的疫情通報，但基於防疫超前部署原則，應變中心決定於今日先將該國列入過去3年發生非洲豬瘟疫情之國家名單，自該國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲即予重罰。

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▲▼非洲豬瘟,攜帶肉品入境最重罰100萬。（圖／記者許展溢攝）

▲▼攜帶肉品入境最重罰100萬。（圖／記者許展溢攝）

▲▼非洲豬瘟,攜帶肉品入境最重罰100萬。（圖／記者許展溢攝）

至於旅客行李檢查部分，應變中心提到，早在108年9月6日起將馬來西亞列入高風險地區，以X光機百分百檢查該國入境旅客託運行李及手提行李，馬來西亞不是農委會認可的非洲豬瘟非疫國，因此應施檢疫的活豬、豬精液及豬肉製品等不曾輸台。

應變中心強調，全球非洲豬瘟疫情並未降溫，109年全球新增希臘、巴布亞紐幾內亞、印度及德國等4個疫區國家，110年香港也首度發生家豬案例，我國在邊境旅客違規攜帶或棄置大陸及越南豬肉產品中仍持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，顯示疫情引入之風險仍高。

應變中心表示，雖因新冠肺炎疫情致入境旅客減少，然邊境查驗機關仍不時查獲以快遞、郵包及貨物等方式輸入之違規豬肉產品，疫病引入風險不可小覷，強烈呼籲請往來台灣與馬來西亞兩地的旅客，千萬不要自該國攜帶豬肉產品入境，民眾更不要自網站購買違規肉製品寄送回台，以免依據動物傳染病防治條例規定遭受重罰。

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