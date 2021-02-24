吳子嘉爆曾和雅各臣開會！張上淳：僅直接跟BNT視訊會議

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣採購德國BNT疫苗爭議不斷，美麗島電子報董事長吳子嘉在電台指控「陳時中公然說謊表示沒接觸」，另也爆料，專家小組召集人張上淳也有參與過和雅各臣的會議。對此，張上淳表示，只有直接跟BNT視訊會議，和雅各臣沒有任何會議參與。

指揮中心和東洋BNT疫苗破局後引發社會關注，陸續都有質疑聲音，陳時中也多次澄清，但吳子嘉電台主持人黃暐瀚訪問時爆料，衛福部和雅各臣及明明有8次視訊會議，不只廠商，指揮中心官員也都參與，但陳時中卻說沒有接觸。

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陳時中回應，這是有發文的，在10/26有函覆台灣雅各臣公司「有關於所提香港雅各臣公司與復星實業合作備忘錄，不具法律拘束力，僅為意向書性質，感謝他能夠提供有關covid-19疫苗的相關資訊」就暫停了談判。

今再度被問及此事，陳時中表示，之前兩次沒有談判成功，已經跟大家報告過，後續都有合約關係，有保密協定，水落石出後會跟大家報告。

另外，張上淳也澄清「我只參加過技術性會議，是去年10/16跟BNT直接視訊會議，那次就是討論當時BNT臨床實驗的資訊、疫苗安全議題、疫苗儲存輸送和注射等事項而已，會議上都沒有談到採購劑量和供應時程，跟雅各臣沒有任何會議參與。」