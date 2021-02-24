指揮中心「半開國門」！3／1起恢復非本國籍入境　桃機8小時內轉機

記者嚴云岑／台北報導

部桃事件落路，秋冬專案大鬆綁！中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，考量國際新冠肺炎疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自啟程時間3月1日零時起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業。入台者仍須持3日內陰性證明，並維持1人1戶居家檢疫。

指揮中心也訂出非本國籍人士入境條件，分別為：

1.持有效居留證之非本國籍人士(含外籍、港澳及大陸人士)均得入境。

2.無居留證之外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，得向外交部駐外館處申請特別入境許可。

3.陸港澳人士：

(1)中國大陸人士：持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之陸籍配偶及未成年子女、在臺居留外來人口之陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

(2)港澳人士：持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

除了開放入境外，指揮中心也開放桃園機場轉機，但旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。

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指揮中心指出，為確保國內防疫安全，將持續實施邊境風險嚴管，非本國籍人士搭機入境臺灣，或需經我國機場轉機者，均應出示「表定航班時間（Flight schedule time）前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」後搭機來臺；入境臺灣旅客應事前安排檢疫居所（防疫旅宿或1人1戶居家檢疫），且須於「入境檢疫系統」完成線上健康申報並切結符合相關規定。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

▲3/1起邊境檢疫政策調整。（圖／指揮中心提供）