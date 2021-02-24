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參加大型活動戴口罩「3／1起持續實施」　勸導不聽最重罰1萬5千元

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，去年12/24公告「參加大型集會活動之民眾應全程佩戴口罩並遵守飲食規定」原實施至今年2月28日止，考量目前各國陸續傳出變異病毒株，決議3月1日起，民眾參加大型集會活動期間仍應全程佩戴口罩，勸導不聽者處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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根據指揮中心監測資料顯示，全球累計112,021,538例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國28,333,646例、印度11,016,434例、巴西10,257,875例、俄羅斯4,189,153例及英國4,134,639例為多；病例中2,491,273例死亡，以美國511,921例、巴西248,529例、墨西哥180,536例、印度156,463例及英國121,305例為多。

考量各國陸續傳出變異病毒株，指揮官陳時中表示，原來配戴口罩規定是到2/28，決定3/1起持續實施，除補充水分外，禁止飲食，未佩戴口罩或任意飲食，經工作人員勸導不聽者，由違反義務行為地之地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，柬埔寨自2/20本土群聚疫情以來，截至23日累計137例確診，研判近期病例數將持續增加，故即日起自低風險國家調整至中低風險國家；而不丹本土疫情於1月下旬獲得控制，已連續3週達低風險分級標準，故即日起增列為低風險國家。

指揮中心提醒，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲▼3/1起邊境檢疫政策調整。（圖／指揮中心提供）

▲3/1起邊境檢疫政策調整。（圖／指揮中心提供）

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹。
中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南、柬埔寨。

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