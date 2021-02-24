▲國際航協推「數位新冠通行證」，陳時中：技術性不完備先參考。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

後疫情時代，全球都關心何時能恢復國際商務往來。國際航空運輸協會推出「數位新冠通行證」，希望各國認可。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「會參考」。指揮中心發言人莊人祥補充，指揮中心有透故外交部請協會總部提供資料，但內容技術性不高，可能要等到一些國家啟用後，台灣才會做後續研議。

莊人祥表示，國際航空運輸協會提供的數位護照，指揮中心已注意一段時間，但在取得QA後，發現其內容技術性不完備，包括護照需要列出哪些欄位、格式，都沒有列出來，因此決定等到有航空公司或國家啟用，且規格釋出後，來做後續研議。

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莊人祥提到，需要定義的規格，包括檢驗PCR結果、施打疫苗廠牌的資料等，等上述內容都有了完整定義，我國才知道要怎麼配合，會密切留意進度。

陳時中表示，學理上的有效性，需要有更進一步科學證據、訂定清楚規格，以期取得憑證認可單位，才有辦法做廣泛的研究才有辦法來做。WHO現在不建議發展這樣的護照，因為目前認可還沒辦法到現在基礎下來做，可以做積極參考，但無法當做憑證。即使規格與憑證都有了，就只能參考用。