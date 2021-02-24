WHO列9種「最強病毒」清單　它狠甩新冠肺炎！致死率竟高達75%

▲新冠肺炎在全球引發嚴重疫情，英國、南非、巴西等地更出現變病毒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

正當全球將終結疫情的希望，寄託在新冠疫苗之際，世界衛生組織（WHO）發布了一份名為「重點疾病」的警報清單，更指出如若再不採取行動，被列出的這9種危險病毒，可能會成為人類的最大威脅。

根據英國《鏡報》報導，WHO表示，潛藏於全球範圍中的病原體數量龐大，但疾病研發資源卻相當有限，「為確保WHO的研發工作的重點與成效，在公衛緊急情況下，發布了須優先考慮的疾病與病毒清單。」其中為首的便是目前最嚴重的「2019新型冠狀病毒」（又稱新冠肺炎，Covid-19），以下則列出其餘8種危險疾病：

1. 立百病毒（Nipah Virus）

1999年首次由豬隻傳染給馬來西亞農民的「立百病毒」，症狀包含嘔吐、痙攣與腦腫脹，部分患者還會有肺炎、急性呼吸窘迫等嚴重呼吸道問題，嚴重者會出現腦炎與癲癇，並在24到48小時內發展成昏迷狀態，WHO指出，立百病毒死亡率為40%至75%，遠高於新冠肺炎。

▲立百病毒與伊波拉病毒都被認為會透過蝙蝠傳染給人類。（圖／達志影像／美聯社）

2. 伊波拉病毒（Ebola）

透過果蝠、靈長類與豪豬等野生動物，發生人畜感染的伊波拉病毒，藉由血液與體液在人類中傳播，通常為急性症狀，可能包含發燒、疲勞、肌肉疼痛、頭痛與喉嚨痛，隨後出現上吐下瀉、皮疹、肝與腎功能受損，嚴重更會導致內出血與外出血，平均死亡率達50%。最近幾內亞更宣布爆發新一波疫情，其中已有3人死亡。

▲伊波拉病毒曾在非洲地區大流行，造成數千人死亡。（圖／路透）

3. 茲卡病毒感染症（Zika virus infection）

茲卡病毒主要透過病媒蚊傳播，黑斑蚊（Aedes）從非洲傳至北歐，引發威脅，一般症狀較輕，包含發燒、皮疹、結膜炎、肌肉關節疼痛、頭痛等，但由於病毒會透過母親傳染給胎兒，輸血等方式傳染，孕婦須尤其注意。懷孕期間感染可能會造成胎兒、新生兒患有「小頭畸形」或其他先天性畸形。

▲德國柏林最高防護階層的4個實驗室中，科學家正在研究立百病毒、拉薩熱病毒與伊波拉病毒的病原體。（圖／達志影像／美聯社）

4. 中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）

WHO將2種疾病一併列出，其中MERS是由駱駝傳播到人類身上的中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）所引起，重症將導致呼吸衰竭，在年長者、免疫系統較弱者、慢性病患者更常見，約有35%患者已經死亡。

另外，SARS是病毒性呼吸道疾病，由SARS冠狀病毒引起，2003年2月底在廣東、香港爆發並傳播至台灣等周邊國家。SARS似於新冠肺炎，會透過飛沫傳播，第一症狀通常是發燒、乾咳，其中1到2成的嚴重病例需要插管與機械式呼吸輔助，死亡率約3%。

▲新冠肺炎與SARS、MERS等都會造成嚴重呼吸道疾病，重症患者需要倚靠外部機械維持呼吸。（圖／路透）

5. 克里米亞-剛果出血熱（CCHF）

這是一種由蜱蟲、壁蝨等傳播的病毒疾病，接觸屠宰動物也可能感染。發病突然，伴隨著發熱、肌肉痠痛、頭暈頭痛、頸背疼痛、眼睛畏光與疼痛等，但重症患者可能會在發病5天後出現腎、肝、肺等器官集性衰竭，死亡率為10%到40%。

6. 拉薩熱（Lassa Fever）

人類通常透過接觸乳鼠的排泄物或食用遭其汙染的食物而感染拉薩熱，在西非部分地區的齧齒動物中流行，人類間的感染與實驗室傳播也可能發生，尤其是在缺乏充份預防、控制措施的衛生保健環境中。拉薩熱的致死率約為1%，但有80%的患者沒有症狀，約20%會發展成重症，影響肝、腎、脾臟等多個器官。

▲克里米亞-剛果出血熱與立百病毒都擁有高致死率，且遠超過新冠肺炎。（示意圖／路透）

7. 裂谷熱（Rift Valley fever）

裂谷熱最早出現於肯亞，主要是透度蚊子與吸血蠅在動物間傳播，但人類接觸受感染的動物血液也會因此被感染，病症範圍從輕度流感症狀到可能致命的嚴重出血熱，都有可能。裂谷熱會使幼年家畜大量死亡，未出生的動物也會腹死胎中，造成嚴重經濟損失，但至今沒有人傳人的紀錄。

▲南非出現新冠變種病毒，導致病死患者增加。WHO警告未來仍可能出現致命的「X疾病」，需隨時監測與研究。（圖／路透）

8. X疾病（Disease X）

WHO於3年前採用「X疾病」一詞，代稱假設性的疾病，可能由已知或未知病原體引起，且隨時可能爆發，構成重大公衛風險。英國愛丁堡大學的流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）與同事2017年說服WHO將「X疾病」列入優先考量疾病名單。這種潛在的新病毒可能會從動物傳染給人類，即「人畜共患」疾病。

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