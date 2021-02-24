國民黨部擋煞石改放「天下為公」屏風　江啟臣：2022光復北台灣





▲國民黨中央黨部 。（圖／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨中央擋煞石於23日搬走，改放印有「天下為公、努力進前」的大屏風，是否為了未來兩場大型選戰提前「部陣」，再度引起國民黨篤信風水的討論。對此，國民黨主席江啟臣喊話，希望2022最重要的事守住地方執政縣市，期盼爭取更多縣市，努力光復北台灣，固守中台灣，深耕南台灣。

國民黨過去十分篤信風水，繼八德大樓黨部一樓大廳的「永懷領袖」擋煞石以及門外獅子口中小石球接連出現裂痕後，去年在後花園的龍魚跳出魚池死亡，又請來工匠替石獅子補上眼睛，避免有眼無珠、看不見未來的問題，都被認為是敗選徵兆。如今，擋煞石於23日搬走，又換成「天下為公」大屏風。

對此，國民黨主席江啟臣表示，風水是花邊討論，對他來講，辦公空間明亮通暢是好事，辦公室裝潢改造都交給總務單位規劃，會搭配空間改造。

國民黨表示，為撙節開銷，中央黨部於去年即規劃減租部分樓層，並於農曆年前完成相關部門辦公空間縮減及搬遷工作；同時協調大樓業主整修各樓層洗手間、茶水間，並同步進行景觀重規劃工作，包括後方中庭造景更新及一樓大廳景觀，均為其中一環。

根據國民黨規劃，八德大樓一樓大廳入口處未來將設置印有「天下為公」大型屏風，上書國父孫中山先生墨寶「天下為公」、「努力進前」，勉勵黨務工作同仁秉持民本精神、事事與人民站在一起，也期許黨務運作順暢，國民黨新的一年「牛」轉乾坤、奮啟新局。