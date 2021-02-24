　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢爆發大規模感染後，當局採取嚴厲封城手段。（圖／路透社）

文／中央社紐約23日綜合外電報導

流行病學家一直懷疑新型冠狀病毒可能於2019年11月就開始在武漢各地默默傳播，12月疫情才在武漢市多處爆發。美國「華爾街日報」指出，來自中國的最新證據證實了這項看法。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）人員表示，中國當局已確認武漢各地於2019年12月出現174起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。這足以表明輕症、無症狀或未檢出病例比先前認為的多更多。

世衛人員日前赴中國進行4週任務，調查病毒源頭。根據他們蒐集到的資訊，在上述174起病例中，很多患者都跟當初被認為是疫情源頭的華南海鮮市場缺乏已知關聯。

但世衛調查小組人員表示，中國當局拒絕給予世衛團隊這些病例的原始資料，以及再之前的潛在病例資料。

根據世衛調查人員，中國當局檢視得自2019年12月的13個病毒基因序列後，發現跟華南海鮮市場有關的病例有相似序列，跟市場無關的病例則有些細微差異。

世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，這兩組病毒可能是在2019年11月中至12 月初開始分化，但也暗示可能早在當年9月就已出現感染。

古柏曼斯表示，上述情況連同其他證據顯示，新型冠狀病毒可能是在當年11月下半月某個時間點或不久前傳給人類，極少數的人因此生病，但不足以引起關注，直到後來導致武漢疫情爆發。

到了同年12月，病毒傳播範圍已變得更為廣泛，跟華南海鮮市場有關或無關者都染上病毒。

世衛團隊中的澳洲微生物學家杜葉（Dominic Dwyer）表示：「（2019年）12月應該還有更多人們不知道或未辨認出來的病例。」

世衛團隊中的丹麥流行病學家費雪（Thea Fischer ）上週表示，首批被診斷出來的重症病例只是「冰山一角」，在那之前，病毒「肯定已在群眾間散播」。

華爾街日報指出，根據受訪世衛專家評估，2019年11月病毒在武漢低度散播時未被人察覺，為12月更大規模的病例湧現奠定基礎，紐約（New York）和義大利北部等地也是在隱藏群聚病例蠢蠢欲動數星期後接著大爆發，跟武漢的模式類似。

ET快訊
快訊／美股道瓊開盤跌300點！科技股血崩　那斯達克暴跌3％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

Fed主席保證維持低利率　直到充分就業通膨逾2%

美駐聯合國新大使出爐！　主張美國必須助台抗中

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！腿重傷急救中　現場畫面曝光

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

聯合國糧食計畫署警告　可能暫停對北韓援助…原因跟病毒有關

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

網購露背裝！辣妹試穿驚覺「股溝涼涼的」　傻眼：屁股跑出來了

出示APP就能出國！　國際航運協會「新冠免疫護照」3月上線

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

Fed主席保證維持低利率　直到充分就業通膨逾2%

美駐聯合國新大使出爐！　主張美國必須助台抗中

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！腿重傷急救中　現場畫面曝光

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

聯合國糧食計畫署警告　可能暫停對北韓援助…原因跟病毒有關

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

網購露背裝！辣妹試穿驚覺「股溝涼涼的」　傻眼：屁股跑出來了

出示APP就能出國！　國際航運協會「新冠免疫護照」3月上線

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

Fed主席保證維持低利率　直到充分就業通膨逾2%

美駐聯合國新大使出爐！　主張美國必須助台抗中

李克聰／西濱20車連撞釀死傷　改善快速道路安全就從「兩方面」著手

澳洲槓臉書》盧信昌／付費傳媒以改善輿論市場？假新聞監管才是政府職責

《哲仁王后》薛仁雅對申惠善　由羨慕生嫉妒　原來敵人最了解自己

【鄭爽代孕風波】台灣代孕能否合法？律師、藥師火爆交鋒

懲戒法院應公開審理石木欽案（江榮祥、李明洳）

薛承泰／18年後大學倒一半？台灣願意學日本花1000億救生育率嗎？

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國際熱門新聞

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

義大利大使遭槍殺　叛軍否認指控

遇外星人「趕快拍照」　火星車駕駛來自台灣

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

澳洲發現1萬7000年前「最古老壁畫」　

世界糧食計畫署：可能暫停援助北韓

她搭公車遭猛刺30刀　乘客14秒逃光

小行星「直徑335m」超巨！9年後近襲

宣布寶寶性別！準爸爸遭驚喜裝置炸死

更多熱門

相關新聞

Fed主席承諾低利率　直到2條件達成

Fed主席承諾低利率　直到2條件達成

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天向國會發表半年一度的證詞時保證，聯準會將維持目前接近零的基準利率，直到經濟達到充分就業、通貨膨脹超過2%。

美駐聯合國新大使出爐！　主張助台抗中

美駐聯合國新大使出爐！　主張助台抗中

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

中國無償援助53國疫苗！

中國無償援助53國疫苗！

關鍵字：

中國武漢新冠肺炎新型冠狀病毒美國華爾街日報北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

一周2變天！明起第一波3地區有雨

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面