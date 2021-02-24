美媒新證據：首批病例確診前病毒已在中國傳播　無症狀、未檢出多

▲武漢爆發大規模感染後，當局採取嚴厲封城手段。（圖／路透社）

文／中央社紐約23日綜合外電報導

流行病學家一直懷疑新型冠狀病毒可能於2019年11月就開始在武漢各地默默傳播，12月疫情才在武漢市多處爆發。美國「華爾街日報」指出，來自中國的最新證據證實了這項看法。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）人員表示，中國當局已確認武漢各地於2019年12月出現174起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。這足以表明輕症、無症狀或未檢出病例比先前認為的多更多。

世衛人員日前赴中國進行4週任務，調查病毒源頭。根據他們蒐集到的資訊，在上述174起病例中，很多患者都跟當初被認為是疫情源頭的華南海鮮市場缺乏已知關聯。

但世衛調查小組人員表示，中國當局拒絕給予世衛團隊這些病例的原始資料，以及再之前的潛在病例資料。

根據世衛調查人員，中國當局檢視得自2019年12月的13個病毒基因序列後，發現跟華南海鮮市場有關的病例有相似序列，跟市場無關的病例則有些細微差異。

世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，這兩組病毒可能是在2019年11月中至12 月初開始分化，但也暗示可能早在當年9月就已出現感染。

古柏曼斯表示，上述情況連同其他證據顯示，新型冠狀病毒可能是在當年11月下半月某個時間點或不久前傳給人類，極少數的人因此生病，但不足以引起關注，直到後來導致武漢疫情爆發。

到了同年12月，病毒傳播範圍已變得更為廣泛，跟華南海鮮市場有關或無關者都染上病毒。

世衛團隊中的澳洲微生物學家杜葉（Dominic Dwyer）表示：「（2019年）12月應該還有更多人們不知道或未辨認出來的病例。」

世衛團隊中的丹麥流行病學家費雪（Thea Fischer ）上週表示，首批被診斷出來的重症病例只是「冰山一角」，在那之前，病毒「肯定已在群眾間散播」。

華爾街日報指出，根據受訪世衛專家評估，2019年11月病毒在武漢低度散播時未被人察覺，為12月更大規模的病例湧現奠定基礎，紐約（New York）和義大利北部等地也是在隱藏群聚病例蠢蠢欲動數星期後接著大爆發，跟武漢的模式類似。