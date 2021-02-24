春節上千人鑽漏洞搭台鐵站票！林佳龍籲自律：228連假加強取締

▲春節連假有上千人鑽漏洞違規搭乘台鐵站票。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為配合中央流行疫情指揮中心規劃，自3月2日起取消大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食規定，並恢復高鐵自由座、取消台鐵站票限制。交通部長林佳龍提醒，228連假仍維持禁令，針對春節期間台鐵抓獲上千人違規搭乘站票，他呼籲「除了法律還要自律」，台鐵這次也會加強取締。

交通部配合指揮中心規劃，自110年3月2日起，放寬旅客搭乘大眾運具之飲食限制，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，另於郵局營業區域內亦同步放寬相關飲食限制。同時高鐵亦恢復提供自由座服務，臺鐵取消城際列車銷售站票數之限制，雙鐵各車站大廳亦恢復對外租借場地服務。

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▲228連假搭台鐵不可飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍表示，228連假期間仍維持禁止飲食與取消自由座等規定，旅客還需多加留意。針對春節連假期間，台鐵有約4600人以電子票證違規搭乘站票，林佳龍表示，228連假將加強取締，旅客除「法律外也須自律」，交通部是考慮到台鐵有許多短程旅客，提供國人便利的搭車環境，才會不限制電子票證。

交通部也表示，在未放寬飲食限制前，228連續假期仍維持原有於大眾運具不得飲食之規定，呼籲國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。