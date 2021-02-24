雲端最前線／江啟臣、柯文哲首合體！「藍白合作」有譜？

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國民黨「願景台灣2030」論壇24日登場，在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，雙方首度同台。針對「藍白合作」，江啟臣表示，是政治上的過度解讀；柯文哲則說，就是議題討論，沒有預設立場。而黨內出現反對聲浪，江啟臣又該如何化解？《雲端最前線》24日邀請立法委員鍾佳濱、立法委員陳玉珍、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

首批新冠疫苗近日將送抵台灣，指揮官陳時中23日表示，抗疫下半場重點在於疫苗取得與施打；有媒體調查民眾接種新冠疫苗意願，僅六成願意施打，低於國際。陳時中認為會隨著時間過去有所不同，台灣不會強迫施打，會用科學數據、資訊透明來努力。如何有效率地為民眾施打疫苗，政府是否已想好配套措施？

美國參院在美東時間23日以78比20高票，通過湯瑪斯-葛林斐德出任駐聯合國大使人事案。她在聽證會期間主張美國須提供台灣抵抗中國所需安全協助，也承諾未來會致力在聯合國反制北京。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。