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「垃圾心理學家」神解析人性！清潔員第一線書寫出版轟動日本

▲▼ 垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲從垃圾也能看出人生百態。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

收垃圾也能看出人生百態！日本搞笑藝人瀧澤秀一在2012年為了擁有穩定收入，應徵了清潔員工作，沒想到從中看見了人性、各種社會怪象、貧富差距等，他在推特分享各種甘苦談也獲得熱烈迴響，被稱為「垃圾心理學家」，甚至受邀出書《那些垃圾教我的事》，一出版就壓倒性奪榜，撼動了出版界與藝能界！

瀧澤秀一是日本搞笑團體「Machine Guns」的一員，同時也是現役清潔隊員，他表示「我投入這份工作之後，就立刻買了一台碎紙機」。收垃圾對他而言，不只是份能養家活口的工作，更是門學問，自從在清潔工作現場第一線，就發現「垃圾能讓你原形畢露」。

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他在書中提到，「垃圾，就是生活的縮影。只要幾個月，自然就懂得如何從垃圾去解讀生活。儘管小心翼翼不把垃圾袋弄破，但只要油壓門一壓下來，垃圾袋就會應聲破掉，生活縮影就會跑出來。」

▲▼建築工地看守員開垃圾車衝撞警察住家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲只要油壓門一壓下來，垃圾袋就會應聲破掉，生活縮影就會跑出來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
 
瀧澤秀一在這6年來，透過收垃圾觀察到許多事，還說「本來我一點都沒有想要成為一名垃圾心理學家，結果卻變成這樣」。他提到，幾乎所有人都對垃圾完全不設防，例如手機帳單、電費帳單、宅配地址、DM等等，全都沒經過處理就直接丟棄。「沒處理過就直接丟掉的垃圾，就等同本人的另一個分身。」

他曾經聽說，「當警察在鎖定嫌疑犯時，會先從垃圾去分析生活模式，好比說會將便利商店的收據彙整起來，就能掌握返家時間之類的情報，因為收據上面會把時間打出來。」「看到這裡，讀者們可能會覺得有點可怕吧。當然，我知道大家都是跟犯罪絕緣的人，但要是碰到跟蹤狂的話呢？你可能會想，我怎麼可能這麼衰，但是跟蹤狂大多都在背地行動，你自然不會發現了。」

他進一步從「垃圾」神解析各種心得，感慨「被丟掉的照片，就像被捨棄的關係」，有一回油壓門下壓將袋子往內捲時，隨著「砰」一聲一起噴飛出來的東西，就有好幾張大頭貼，當時他在馬路上將散落一地的大頭貼撿回來，結果看到其中一張貼紙上有兩個小女生，旁邊寫著「永遠都是朋友」，讓他忍不住無奈笑了。

甚至從垃圾看出「致富」方法，例如有錢人的垃圾能看出「聰明消費」及「投資在自己身上」，像是菸酒、洋芋片或巧克力之類的包裝袋，都很少在有錢人的區域裡出現。而沒有投資在自己身上的人，除了上述的垃圾比較多之外，另一個證據就是「產出大量的寶特瓶垃圾」。「我想這樣的人可能沒有餘力打掃環境吧。打掃這件事，如果內心沒有餘裕是做不來的。」

▲▼《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》。（圖／三采文化）

▲《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》3月由三采文化出版發行。（圖／三采文化）

那些垃圾教我的事》在日本一出版就壓倒性奪榜，登上日本亞馬遜生活風格/札記類TOP1的話題書，東京都知事小池百合子、藝人們也紛紛轉推，稱讚「這是一本能快樂看、深思考，看完還想分享給別人的書」。55篇第一線書寫，加上41篇笑中帶淚的漫畫，如今該書也將來台發行中文版，3月由三采文化出版發行。

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