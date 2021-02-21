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女兒被霸凌...爸拿屠宰刀「捅死9歲同學」：我不後悔！已執行死刑

▲▼ 殺死霸凌女兒的男童。（圖／新京報）

▲王男已伏法。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西省上饒市一名王姓父親因女兒遭到校園霸凌，竟持刀闖入教室，狂刺9歲同班男童10多刀，致其當場身亡，事後更表示「不後悔」。當地法院判處王男死刑後，他已於上月28日伏法。

▲男童的父親指出，其實男童當天要向女童道歉。（圖／翻攝自《新京報》）

綜合陸媒報導，王男的女兒當時就讀上饒市第五小學三年1班，她前年5月9日放學回家時表示，自己被同桌的劉姓男同學欺負，於是爸爸就在微信的家長群組反映此事。

老師得知後便約談雙方家長隔日進行調解，不過到了當天，男童家長卻沒有出現。王男越想越氣憤，就買了一把屠宰場專用的刀具，衝進教室怒捅9歲男童10多刀，隨後把對方拎出教室，並摔在走廊上。

▲王男衝到學校捅死霸凌的9歲男童。（圖／翻攝自《新京報》）

劉姓男童的胸腹部、背部、臀部、四肢當場濺血身亡，場面相當駭人，送醫搶救仍宣告不治。事後，男童父母悲痛說明，其實事發當天，兒子本來要給受欺負的女孩道歉，但卻再也等不到兒子了。

最高人民法院覆核此案認為，被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，又指他不能理性看待及處理女兒與同學間的摩擦，公然持刀行兇，犯罪手段殘忍，對社會影響及危害極大，裁定核准被告死刑。

陸媒20日披露，當地法院判處王男死刑後，他已於上月28日伏法。王男在得知自己被判死時，曾表示「不後悔」，將服從這項判決，不會提出上訴。

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