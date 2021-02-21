暗批美方「單邊主義+霸凌行為」　楊潔篪：損害現行國際體制

▲中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今（21日）在人民日報撰文指出，中方堅定支持多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動多邊主義朝著正確方向發展。文章又暗批美國「近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則之上」，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系。

文章首先指出，世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行加速國際格局演變，世界進入動蕩變革期，但和平與發展仍然是時代主題，各國人民求和平謀發展促合作圖共贏的期待更加強烈。當前形勢下，堅定維護和踐行多邊主義，對於促進世界和平與發展具有特別重要而深遠的意義。

接著，楊潔篪暗批美國，「過去幾年，個別國家奉行單邊主義、保護主義錯誤政策，頻頻退群毀約，多邊主義遭受嚴重挫折，國際社會普遍對此表示反對，要求堅持多邊主義、維護國際合作。」

文章引述今年1月，大陸國家主席習近平於世界經濟論壇，特別強調，指明出路是維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體，強調要堅持開放包容，不搞封閉排他；要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊；要堅持協商合作，不搞衝突對抗；要堅持與時俱進，不搞故步自封。

文章強調習指出，在國際上搞「小圈子」，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰。在這個問題上人類付出過慘痛代價，我們決不能再走那條老路。

▲美中關係必須重新調整。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

談到現行國際體系遭受單邊主義嚴重衝擊，楊潔篪繼續暗批美國說，「近年來，個別國家企圖將單邊主義和霸凌行徑凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本准則之上，大搞本國優先，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系。」

他指出，另一方面，世界絕大多數國家支持多邊主義理念和實踐，反對由一國包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展權利，多邊主義依然根基穩固、動力強勁。

新冠肺炎疫情肆虐成為世界各國面臨的嚴重挑戰，對此，楊潔篪說，國際社會呼籲團結抗疫的意願空前強烈。民粹主義和逆全球化思潮上升，但經濟全球化仍是大勢所趨，世界大多數國家期待經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。面臨疫情流行、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰，沒有一個國家能夠獨善其身，唯有團結合作才是最有力武器，共同走多邊主義道路才是正確選擇。

▲楊潔篪曾參與「中美外交安全對話」。（圖／CFP）

楊潔篪進一步表示，雖然鼓吹意識形態對立的論調抬頭，但是國際社會要求加強團結、超越分歧的呼聲更加高漲。一些勢力固守零和博弈，在國際上炒作意識形態和政治制度差異，企圖搞「小圈子」製造分裂，企圖以人權、民主等為藉口干涉別國內政，這些行徑遭到國際社會的普遍反對。

最後，楊潔篪強調，構建新型國際關係，要相互尊重不要唯我獨尊，要公平正義不要狹隘偏私，要合作共贏不要以鄰為壑。國際社會普遍認為各國應該走符合自身國情的發展道路，自己首先要辦好自己的事，反對內病外治、轉嫁矛盾，反對搞意識形態划線。