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新生代「職棒選手」遭控霸凌！她被丟進垃圾桶鎖起來　球隊回應了

▲▼韓國職棒「韓華鷹」新生代選手捲入校園霸凌疑雲。（圖／達志影像）

▲韓國職棒「韓華鷹」新生代選手捲入校園霸凌疑雲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓體壇最近不斷傳出各種霸凌醜聞，不少網友們開始在網路上分享過去求學時慘遭集體霸凌或暴力毆打的經驗，掀起「#學暴（校園暴力）Me Too運動」，其中加害者不乏知名選手。而昨（19）日晚間，一名女網友也在社群網站上分享自己國小時遭班上同學集體霸凌、鎖在垃圾桶，至今仍承受著憂鬱症之苦，她貼出國小畢業紀念冊，指出其中一名加害者就是「韓華鷹」的職業棒球選手。

根據《韓聯社》、《SPOTVNEWS》報導，金姓女網友於19日晚間在Instagram陳述童年時遭到全班集體霸凌的慘痛經歷，她表示過去曾在多所不同的學校就讀，然而當國小4年級轉學至光州某國小就讀後，卻遭到班上同學群體嘲諷，不僅看向自己的目光如同看垃圾、乞丐般充滿歧視與惡意，還慘遭混黑道的同學多次暴力毆打。

▲▼金姓網友指控，國小時曾遭韓華鷹選手柳章赫霸凌。（圖／翻攝自當事人IG）

▲金姓網友指控，國小時曾遭韓華鷹選手柳章赫霸凌。（圖／翻攝自當事人IG）

她回憶起過去還曾被鎖在垃圾分類桶裡無法出來，且與其他同樣遭排擠的同學名字被貼在每間教室的窗上，上面寫滿各種不堪入目的侮辱性字眼，儘管多次向師長與家人訴苦求救，卻無法擺脫被霸凌的命運，直到國小6年級才得以轉學。

金姓網友表示，自己在該段時期幾乎被全班同學視為眼中釘，因此童年時的朋友不多，不過至今卻仍能保持聯絡，而在一大群霸凌加害者中，他記得最清楚的姓名之一是柳章赫（유장혁，音譯），為韓國職棒「韓華鷹」隊的外野手（右投右打），雖然容貌與體型與幼時記憶不太相同，但在電視上看到其出賽的模樣，聲音確實與童年記憶相同。

▲▼金姓網友聯繫國小同學，取得柳章赫在畢冊裡的相片。（圖／翻攝自當事人IG）

▲金姓網友聯繫國小同學，取得柳章赫在畢冊裡的相片。（圖／翻攝自當事人IG）

金姓網友痛訴，因為國小這段慘遭集體霸凌、排擠的經驗，直到現今仍受憂鬱症所苦，每天只能服用精神科藥物緩解症狀，且每當在電視收看職棒轉播時，就會看見童年時那張恐怖又令人憎惡的臉，對於選擇在這個時間點發文，其實為的不僅僅是求一個真心的道歉，而是單純想要爆料，職棒選手不為人知的另一面。

柳章赫生於2000年，身高186公分、體重86公斤，年薪可達3200萬韓元，是韓國職棒韓華鷹隊的新生代選手。

對於金姓網友的指控，韓華鷹隊表示，目前正與柳章赫釐清事實關係，而柳章赫也在與球隊的面談中否認曾經在國小時參與霸凌行列。球隊雖承諾，一旦經確認為事實時將嚴格處置，但同時也表示，「事情已經過了10多年，記憶也有可能被扭曲。」

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