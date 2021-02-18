國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

▲女兒遭男同學作勢毆打，家長會長在Line群組要校長了解狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄教育產業工會接獲投訴，大寮某國中校長為了處理女學生遭轉學的男同學作勢毆打，竟把女學生找到校長室關門、拉下窗簾問話，造成女學生嚇到猛哭，不敢離開教室、上廁所，甚至隔天也不敢到校上學。對此，高雄市教育局長表示，因霸凌產生的案外案，確實有值得檢討的地方。

針對此校園霸凌案件，該校調查後表示，1月8日男同學於走廊因抬腳踱地，致當事女學生受到驚嚇，返家後告知家長疑似校園霸凌事件，學校知悉後已進行相關通報並啟動後續霸凌防制機制。學校依規定程序召開防制校園霸凌因應小組會議，經實務工作者與會討論，「決議本案因未具針對性、連續性等要件，為非屬霸凌事件的行為偏差事件」，目前行為偏差當事學生已進行後續管教輔導。

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該校強調，由於校長受家長會長（受害女同學的家長）要求關心此案，11日便由學務主任分別帶領雙方學生至校長室關心了解本事件，了解過程因逢早自修下課清潔打掃時間，走廊有學生走動探頭，為保護學生避免被走廊學生議論，學務主任將半透明窗簾拉下及有觀景窗的門戴上並無上鎖情事，且談話空間的座位安排有保持適度距離，學校嚴守人際互動及性別互動等基本規範，談話過程中以釐清事情經過為方向，皆以關心學生處理事件為初衷，絕無對疑似當事學生下禁口令等情事。

▲高雄教育局長謝文斌 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄教育局長謝文斌也親上火線說明，此案先前已依照相關規定進行通報，也按霸凌機制啟動相關會議，把府級研考會委員加入霸凌處理委員會，希望能夠客觀處理重視霸凌事件，今天下午才開過會，不湊巧地，媒體見報提到校長約了當事學生和主任在校長室，因把門關上和拉窗簾的動作，造成學生不愉快的感覺，上午知悉消息後，立即派督學和主管科到學校進行人事調查後，「我們覺得學校在處理案外案，特別有值得檢討的地方」，會盡快整理查處結果，立即做行政督導和懲處。

▲高雄教育產業工會申訴部主任·劉亞平。（圖／記者吳奕靖攝）

高教產先前指出，2021年1月8日下午，大寮某國中校園疑似發生校園霸凌事件，該校轉學的男同學經過走廊，面對迎來的家長會長女兒，作勢要打她，因女同學旁邊有別的同學陪伴，所以沒有打下去，不過學校監視器有完整錄到，但因女同學有要事在身，來不及將此事告知老師，回家後告知父親，家長立即在家長會群組反映，但沒有得到校方解釋與回應。

▲大寮某國中疑似發生霸凌，受害女學生竟被找到校長室問話逼封口。（圖／記者許宥孺翻攝）

高教產並表示11日上午，該校學務主任找女同學到校長室，沒想到女同學進到校長室後，立即拉下窗簾、鎖門，女學生獨自待在校長室被男校長問話。除了問女同學事情的經過外，還要她不准將此事再告知其他人，並核對目前已有告訴那些人，提醒並警告女學生三緘其口。女學生回到教室後感到害怕，除了部趕出教室外，也不敢上廁所，甚至隔天也不敢到校上課。

11日晚間，女同學的父親（家長會長）便在學校家長會line群組詢問校長，「今天叫我女兒去你辦公室到底說什麼，為什麼我女兒回家就驚嚇到猛哭，一整天都不敢離開教室，連上廁所都不敢」、「你幹什麼好事，出來面對」、「對我不爽直接找我」。另有家長看到訊息後也回覆：「到底說了什麼？會長明天我們去找校長」。校長則基於保護未成年學生權益，以在群組不便說明為由，希望家長多給時間接納與理解。

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