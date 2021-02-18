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社會 社會焦點 保障人權

高雄15天2起校園霸凌扯密室審問　高教產轟：白色恐怖警總！

▲高雄市教育局長謝文斌18日下午親上火線說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高教產投訴部主任劉亞平踢爆高雄市校園再發生霸凌案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市3日才驚爆9人霸凌一名高職生，引發社會輿論譁然的事件，當時高雄市長陳其邁宣誓「霸凌零容忍」，但沒想到才過15天，高雄一所國中又傳一名女學生疑似遭到霸凌，校長還「關門」詢問，被高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平痛批為「白色恐怖警總」。高雄市政府教育局長謝文斌親上火線滅火，表示都已經處理，「只是很不湊巧，插曲就是又發生媒體見報，校長約了當事人學生跟學校主任在校長室，因為把門關上跟這個拉窗簾動作，造成學生不愉快的感覺」，把高教產重視的「密室約談」定調為「案外案」。

謝文斌面對高雄市在短短一個月內發生2次校園霸凌案件，18日親上火線說明：「這起案件有依照相關規定來通報，而且我們都有按照相關霸凌啟動相關會議，而且已經開過會了，原本按照程序進行，原本就已經好約過完年之後，我們霸凌處理委員會特別按照市長的指示，把府級的研考會推薦的委員加入外部委員，之前就已經安排好，客觀處理我們對霸凌的重視」。

▲高雄市教育局長謝文斌18日下午親上火線說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市教育局長謝文斌18日下午親上火線說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

謝文斌講到這邊突然話鋒一轉，「很不湊巧，插曲就是又發生了媒體見報的校長，他們約了當事的學生跟學校主任在校長室，因為他們把門關上跟這個拉窗簾動作，造成學生不愉快的感覺」；謝文斌強調知道此事後，就立刻派出督學等人前往學校了解，「我們覺得學校在處理這方面，這個『案外案』有值得檢討的地方。」

面對高雄市接連發生校園霸凌事件，高產教申訴部主任劉亞平痛批：「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，他進一步解釋：「陳其邁遇到媒體爆料了，大發雷霆，什麼霸凌零容忍，其實霸凌只要有人的地方，就會有衝突存在，霸凌的現象一定會存在，發生問題要處理問題，霸凌的雙方不管是霸凌者或是被霸凌者，站在我們教育方都需要被輔導、關心的對象。這件事情，陳其邁宣示霸凌零容忍，教育局要好好處理，發生霸凌事件不是問題，在發生霸凌後的隱匿、延遲通報處理才是問題」，他呼籲教育局拿出鐵腕，「不是你高興的人，你就裁罰很重，你喜歡的人，政治力有關說，你就包庇不處理。」
 

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