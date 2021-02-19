何志偉嗆韓國瑜「假消息之王」：回家好好吃豬腳麵線「麥岔啦」

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

不滿前總統馬英九大年初六開工日因「三中案」出庭，前高雄市長韓國瑜發文痛批總統蔡英文政治追殺。對此，民進黨立委何志偉19日反嗆韓國瑜「假消息之王」，回家好好吃豬腳麵線，麥岔啦（不要吵）。

韓國瑜18日以「被置之死地的台灣民主」為題，發文批評民進黨手段惡劣，為了政治利益及政治報復，花上天價訴訟費用將馬英九安上一個罪名。他反問蔡英文，「如果4年後換妳下台，身上背了數百件官司，妳承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨嗎？」

韓國瑜也感嘆，若保持沉默，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，「我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。」

對於韓國瑜的言論，何志偉反嗆，可不可以拜託韓國瑜去選一個假消息總統好不好？每天在創造假消息、每天創造社會對立，有意義嗎？這樣子的假消息之王終於復出了，起手勢就是狂K狂轟，當台灣人都是尼莫嗎？「什麼是尼莫？就是沒有記憶的人」。

何志偉向韓國瑜喊話，馬英九的問題是出在自己8年任內，身邊的人出包、出事，亂搞亂收錢，還燒錢燒到水池裡的錢都浮起來，「你忘記了嗎？」他再罵，「你不是忘記了，你是怕大家想起來，你這個假消息之王，拜託一下下，回家好好吃你的豬腳麵線，麥岔啦。」

至於如何看待韓國瑜拉馬英九結盟，或拉資深媒體人趙少康結盟？何志偉表示，韓國瑜的黏著度真的很強，東黏西拉、東扯西扯，已經被趙少康打槍，現在希望找一個過氣質感型男拉抬自己，「但是我也不覺得馬英九先生會想要被你黏到」，因為看起來馬英九也很想選國民黨主席，所以當很多人都想競爭的時候，就會一下煮火鍋、打麻將，老實說這不是想選黨主席得起手勢。