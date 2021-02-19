江啟臣獲選《時代》未來人物　鈕則勳：國民黨改革成現在進行式

▲江啟臣獲選《時代》2021百大未來人物。（圖／取自TIME網站）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣獲美國《時代》雜誌（TIME）評選為2021百大「明日之星」（2021 TIME100 NEXT），創國民黨先例。這次《時代》雜誌列入的人選，還包括現任34歲芬蘭總理桑娜馬林（Sanna Mirella Marin）、美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及鬼滅之刃作者吾峠呼世晴。

熟捻政治傳播的中國文化大學廣告系教授鈕則勳19日於《今日新聞》中撰文指出，江啟臣獲《時代》加持，競選主席連任的主場優勢將更加明顯，特別是相對於可能參選的趙少康及朱立倫，江啟臣作為國民黨有史以來最年輕的領導人，帶領國民黨改革將更具「未來」意象，而這相對優勢更可能符合政黨發展的前瞻路徑。

鈕則勳指出，《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，並點評江為亞洲最古老政黨有史以來最年輕的領導人，同時深知國民黨須擺脫老齡化的基礎並吸引新一代的選民；而《時代》提到江所稱的「青年將成為我們黨的主要決策者」，更能突顯出江作為黨主席所凸顯及強化的世代交替，從黨主席到重要黨務主管及參與決策層級的年輕化，確實已逐步成為現在進行式。

鈕則勳也認為，以形象魅力來說，政治資歷豐富的趙、朱當然會被認為比江強，但江以「匍匐前進」的踏實性格，不弄險、不浮誇的操作方式，就算不及趙少康一出手來的具震撼性及大聲量，也不同朱立倫凡事出手前的運籌精算，但反而更讓人覺得這是相對趙、朱二人更沉穩、質樸與中道的路徑，這種區隔性或許會更符合現今社會沉默多數人的胃口與行為模式。

鈕則勳說，所以《時代》會將其選為百大未來領導人，當然也能凸顯出國民黨改革雖然艱辛，但江啟臣「苦幹實幹」的印象，確實也受到國際肯定，對江當然是大大加分，或也能形塑一種另類的形象魅力，對開拓選票或許都有助益。

此外，鈕則勳也指出，江啟臣作為黨主席不斷攻堅的「萊豬」議題，不僅符合其「苦幹實幹」的個性特質，更從立院議場不斷杯葛中重塑了國民黨作為在野黨的制衡定位，江按部就班操作萊豬議題，也使趙少康、朱立倫要在江所設定的議題中取得主動性並不容易，某程度制約了趙及朱相應的政治動作，所以主席選戰，現雖呈現三強鼎立的態勢，但鴨子划水的江，主場優勢已日益明顯。

無獨有偶的是，江啟臣還在東吳大學政治系擔任副教授時就於2006年由中央通訊社評選為「台灣十大潛力人物」，現今又獲美國《時代》雜誌全球版選為未來百大領導人，「未來」與「潛力」確已成為江啟臣作為政治人物鮮明的品牌資產。