鄭文燦「參觀國產疫苗廠」6月可供應！陳時中：這應該是正確

▲指揮官陳時中對於國產疫苗態度樂觀其成。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠疫苗採購是否順利引發外界關注！桃園市長鄭文燦主持防疫專案會議時透露，曾參觀一家國產疫苗公司，若順利最快6月可供應疫苗供國人施打。指揮中心指揮官陳時中回應，這應該是個相對正確的訊息，但前提為一切順利、通過人體試驗審查，目前樂觀其成。

於19日的中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體提問桃園市長鄭文燦在主持防疫專案會議中，透露曾參觀一家國產疫苗公司，指若通過食藥署緊急授權，最快6月就有疫苗可供國人施打，詢問指揮官其訊息正確性。

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對此，陳時中回應，這應該是一個相對正確，不過指的是一切順利的情況下才會有這樣的結果，必須等到人體試驗審查通過後才算，目前看起來樂觀成分居多，對於訊息樂觀以對。

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