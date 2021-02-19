日本出現新變異病毒！傳恐降疫苗效力　指揮中心回應了

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

日本發現新冠肺炎變異病毒株！根據日媒報導，國立傳染病研究所宣布，在新的變異病毒表面，名為E484K的蛋白質發生變異，且此種變異被認為可能會降低接種疫苗獲得的免疫效果。對此，指揮中心表示，目前還是推論，且在台灣沒有看到類似的狀況，但仍會密切觀察。

據《中央社》報導，日本放送協會（NHK）、朝日新聞、日本電視台等各媒體指出，國立傳染病研究所昨天宣布，發現新的變異病毒，表面名為E484K的蛋白質發生變異，目前認為，新變異病毒是從國外傳入，但無法確認是從哪個國家傳入，且這種變異被認為可使病毒逃避免疫系統，可能會降低接種疫苗獲得的免疫效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥說，日本目前懷疑是從國外進來，有關新變種病毒的狀況與英國、南非及巴西3種變異病毒株相比，後3株皆有發現病毒表面蛋白質有N501Y變異，日本的並沒有，是E484K變異，因此才會有新的日本變異株傳染力可能沒有已知變異株強的說法。

至於可能會降低疫苗免疫效果，莊人祥認為，目前只是推論，至少在台灣還沒有看到日本這隻新的病毒株，但一切都會密切觀察。

【你可能也想看】

►鄭文燦「參觀國產疫苗廠」6月可供應！陳時中：這應該是正確

►罔腰稱「人體試驗懷孕」 指揮中心「百萬網紅」羅一鈞：誇大訊息

►秋冬專案「邊境嚴管延續」 陳時中：雙鐵開放飲食、自由座下週揭曉



►楊志良稱「任內有簽協議可買陸疫苗」 陳時中：那為何當時沒進？

►新冠疫苗「中央地方首長列第二順位」陳時中笑問莊人祥：記者排第幾

►醫療人員士氣高！部桃重啟營運 陳時中戴「特殊口罩」：很感人