楊志良稱「任內有簽協議可買陸疫苗」　陳時中：那為何當時沒進？

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，各國陸續開始施打疫苗，指揮官陳時中之前曾表示中國大陸的疫苗只要安全有效就可考慮。對此，前衛生署長楊志良昨(18)日受訪時表示，陳時中恐怕忘了兩岸早有簽署醫藥衛生合作協定，認為指揮中心應該依照這份協定來開放大陸疫苗，陳時中今也再度記者會上表態，「對大陸疫苗的態度很清楚沒有曖昧不明」。



陳時中昨在記者會上表示，有關大陸疫苗，態度一直都沒變，只要安全有效可以買、有人要用，就會考慮。他也強調「也是考慮啦！沒有一定要買，要經過一些專家還有相關法律程序才行。」這段說法讓前衛生署長楊志良在王淺秋的節目上提出質疑，楊志良認為，當年擔任署長時，曾與陸方簽署兩岸醫藥合作協定，並送到海基會通知陸方，這份協定是兩岸官方都認可的，合作內容包括疫情、藥品合作及防疫等，直言陳時中「可能已經忘了兩岸之間有這份協定」。

對於楊志良的說法，陳時中回應，前署長若覺得是這樣，「為何當時都沒有進相關血清、血液等跟疫苗相關的？」，認為是因為不斷有疫苗安全的事件在大陸發生，因此若要進貨就會有相關的安全顧慮，現在看不到大陸疫苗安全的明確證據，當然無法開放，要等有相關證據證明疫苗是安全無虞的，才會去做後續討論，對於大陸疫苗的態度「沒有曖昧不明」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【你可能也想看】

►鄭文燦「參觀國產疫苗廠」6月可供應！陳時中：這應該是正確

►罔腰稱「人體試驗懷孕」 指揮中心「百萬網紅」羅一鈞：誇大訊息

►秋冬專案「邊境嚴管延續」 陳時中：雙鐵開放飲食、自由座下週揭曉



►日本出現新變異病毒！傳恐降疫苗效力 指揮中心回應了

►新冠疫苗「中央地方首長列第二順位」陳時中笑問莊人祥：記者排第幾

►醫療人員士氣高！部桃重啟營運 陳時中戴「特殊口罩」：很感人