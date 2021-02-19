醫療人員士氣高！部桃重啟營運　陳時中戴「特殊口罩」：很感人

▲「醫療人員士氣高」部桃歷時37天重啟營運，陳時中：很感人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，歷經37天後於19日重啟營運。行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦今（19）日上午均到場祝賀，陳時中更深深一鞠躬，感謝醫護衛政單位齊心挺過試煉。下午記者會中，他也戴上部桃急診室做的「精神口罩」，與部桃遠端同慶。

整個看起來，部桃整備非常齊全，專家也看過，復工可以正常進行，未來也會進入正常化，至於要如何逐步復原，會全權交由部桃徐院長進行，希望能盡快恢復量能。

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早上蘇院長、鄭市長都有前往部桃，醫療人員對於要回到第一線，整體士氣都非常高，也充滿鬥志，「我們看了覺得很高興，也非常感人啦。」

▲陳時中戴部桃急診室口罩。（圖／記者嚴云岑攝）

雖然部桃順利重啟，但暫時還不會收治新冠肺炎病人，被問到何時重啟？陳時中表示，「全權交由徐院長作決定」，「但我想應該很快」。

蘇貞昌上午致詞時也表示，「當外界有很多質疑聲音時，我們沉著應對，把疫情控制好，今天能讓部立桃園醫院恢復運作，我們真的要感謝我們第一線醫護工作人員的努力，同時感謝各界齊心合力，呼籲國人同胞，再怎麼強的病毒都比不過大家的團結一心，大家一定要記住全世界疫情仍然險峻，台灣雖是亂世中的福地，但我們不能掉以輕心。」