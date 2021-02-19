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罔腰稱「人體試驗懷孕」　指揮中心「百萬網紅」羅一鈞：誇大訊息

記者嚴云岑／台北報導

變性網紅「罔腰」18日在IG無預警宣布懷孕，並PO出寶寶滿3個月的超音波照片，衛福部次長石崇良更直嗆「鬼扯」。有媒體在指揮中心記者會問及此事，醫療應變組副組長羅一鈞回應，網紅提到的訊息除非涉及醫療廣告或醫療業務招攬，才可以做相關懲處，目前看來都是誇大訊息，暫時會觀察事件後續發展，再由醫事司處理。

▲▼2月14日指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞是疾管署百萬網紅。（圖／指揮中心提供）

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台灣婦產科醫學會理事長黃閔照稍早受訪時表示，稍早已與高醫團隊確認沒有進行該項人體試驗（IRB），「如果真的有，也要請團隊進行說明」。而從超音波照片來看，胚胎著床的地方是在子宮而非腹腔，但台灣尚無子宮移植案例，「基本上不可能發生」。

黃閔照也提到，目前醫學上對無子宮懷孕，主要有兩個方式，一為代理孕母，二為子宮移植，前者在國內並不合法，後者僅在國外有零星個案，且男女骨盆構造不同，沒有血管支持，基本上不可能發生，因此國外移植也多在健康的女性身上，「如果該個案真的移植成功並懷孕，可能是世界首例。」

▲罔腰宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

▲罔腰宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

衛福部次長石崇良受訪時也澄清，國內並沒有相關人體試驗進行中；而該名網紅發言屬於心得感想，甚至是幻想，沒有替任何一家醫院招攬或者醫療業務推廣，很難認定是醫療廣告。從內容來看可說是「亂講、妖言惑眾」，應該和大眾釐清「沒有這件事情」。

至於網紅涉及醫療相關言論是否該受到約束？石崇良表示，在古代妖言惑眾可能被當眾燒死，但現在民主社會，《憲法》賦予民眾言論自由，坦言要有所約束「很難」，民眾對於網紅相關爭議言論，最好的做法就是予以忽略，沒有獲得聲量的空間，類似不當言論才會消失。

下午陳時中在指揮中心記者會被問及此事，直接點名疾管署「網紅」羅一鈞作答，身兼指揮中心醫療應變組副組長的他，2020年拍攝的防疫影片，曾創下461萬超高點閱，奪下YouTube排行榜第一名。羅一鈞回應，該網紅會自稱懷孕，可能是本身需要媒體效果，暫時來講會觀察事件後續的發展，會再由醫事司做處理。形成網紅尬網紅的微妙局面。

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