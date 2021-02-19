秋冬專案「邊境嚴管延續」　陳時中：雙鐵開放飲食、自由座下週揭曉

記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案在228就告一段落，隨著部桃事件解除，是否要維持緊縮政策，各界都關心。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，基本上邊境PCR檢驗、一人一戶居家檢疫、八大區域強制戴口罩都會維持，至於是否重啟外國人重啟入境？雙鐵是否開放飲食、自由座？都會與交通部確認後，下週正式公告。

新冠肺炎疫情未停，世界各國紛紛開始施打疫苗，台灣也從去年12月底嚴管邊境至今。指揮官陳時中日前坦言，目前秋冬專案和緊縮政策還會再延續，但228之後會考慮高鐵吃飯是否放寬；而關於緊縮政策，他也表示，會朝常態化管制。

衛福部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，歷經37天後於19日重啟營運。行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦今（19）日上午均到場祝賀，陳時中更深深一鞠躬，感謝醫護衛政單位齊心挺過試煉。下午記者會中，他也戴上部桃急診室做的「精神口罩」，與部桃遠端同慶。

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整個看起來，部桃整備非常齊全，專家也看過，復工可以正常進行，未來也會進入正常化，至於要如何逐步復原，會全權交由部桃徐院長進行，希望能盡快恢復量能。而上午到部桃視察，醫療人員對於要回到第一線，整體士氣都非常高，也充滿鬥志，「我們看了覺得很高興，也非常感人啦。」

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