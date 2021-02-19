影／部桃重啟營運湧自費篩檢人潮　院長徐永年：桃醫會站得更穩

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院歷經醫護人員群聚感染事件後19日重啟營運，大批民眾湧入自費篩檢，準備為出國工作或唸書，陳姓民眾說，春節連續假期結束，要準備出國工作，但出國前須準備篩檢資料，因此趕緊到部桃自費篩檢，在政府掛保證下，部桃應該是最安全地方；部桃院長徐永年隊出現排隊人龍，除感謝民眾力挺部桃，未來「桃醫會站得更穩」。

▲部立桃園醫院19日重啟營運，有政府做後盾，一早院方湧入大批自費篩檢排隊人龍。（圖／記者沈繼昌攝）

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春節連續假期結束，桃園醫院急診中心外一早湧現難得的排隊人潮，防疫掛號區排滿了等候自費篩檢的人龍，連平常空空蕩蕩的停車位也變得一位難求。

▲部立桃園醫院19日重啟營運，衛福部長陳時中步入會場時與醫護人員揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

排隊中的陳姓男子說，因之前農曆春節要回台過年，假期結束要準備返回國外工作，但出國需先準備篩檢資料，最近在政府掛保證下，覺得部桃經過多次消毒與醫護人員經過嚴格健康篩檢，才選在今天到桃醫自費篩檢，桃醫可能是「最安全的地方」。

還有位民眾提及，他是第一位到現場排隊自費篩檢者，對於還要排隊感覺有點意外，但直到早上9時許都沒拿到資料；但也有不少排隊民眾私下透露，桃醫重現人龍顯示對於桃醫防疫作業有信心，才會選擇返回桃醫自費篩檢，這應該是好事。

▲部立桃園醫院19日重啟營運，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人會後與醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

桃醫院長徐永年也說，19日是桃醫重啟營運的大日子，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦都出席，幫全體醫護人員加油打氣，感謝民眾對於桃醫的支持肯定，未來「桃醫將站得更穩」。

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