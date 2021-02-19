時力：邱太三有明確關說紀錄　接任陸委會主委「完全無法接受」

▲前法務部長邱太三。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日晚間召開記者會，宣布由前法務部長邱太三接任陸委會主委。對此，時代力量質疑，總統府任命有明確關說紀錄、嚴重傷害我國司法公信力的邱太三為陸委會主委，時代力量對於這樣的人事任命表示非常遺憾、令人失望透頂，完全無法接受。

總統府發言人張惇涵表示，針對新一階段區域與國際局勢，以及後疫情時代下所牽動的全球政經變局，國安團隊將進行相應任務及部署的調整。張惇涵說，總統蔡英文在經過通盤考量，以及和行政院長蘇貞昌商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署。

▲時代力量曾向監察院告發邱太三關說案。（圖／記者湯興漢攝）



時代力量表示，有鑑於前法務部長邱太三於擔任國安會諮詢委員任內，涉嫌接受壢新醫院院長逃漏稅案「關說」時任桃園地檢署檢察長彭坤業，當時高檢署報告已認定邱太三有關說事實，監察院調查報告也認定邱太三涉及「關說」的典型行為，違失情節重大且明確。

時代力量指出，公務人員懲戒委員會也認為涉嫌違反公務員服務法第1條及第5條規範，未依法行政且行事欠缺謹慎，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並引致社會質疑司法公信力之情事。

時代力量指出，公務人員懲戒委員會也認為涉嫌違反公務員服務法第1條及第5條規範，未依法行政且行事欠缺謹慎，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並引致社會質疑司法公信力之情事。

時代力量說明，在爆發富商翁茂鍾收買司法院大法官、最高法院庭長、法官、檢察長、檢察官等成為司法史上最大醜聞後，蘇貞昌大張旗鼓表示要徹底嚴辦，總統府卻對外宣布，任命有明確關說紀錄、嚴重傷害我國司法公信力的邱太三為陸委會主委。

時代力量認為，邱太三將要來主責對中國大陸第一線的工作，時力對於這樣的人事任命表示非常遺憾、令人失望透頂，完全無法接受。

時代力量呼籲，希望蔡英文審慎考慮本次針對邱太三的人事任命是否適當，同時也希望行政機關儘速將承諾已久的妨礙司法公正罪、不法關說罪及不法餽贈罪修法版本儘速送進立法院，以利立法院儘快三讀通過，挽救近來全國人民對於司法改革已經所剩無幾的信心。

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