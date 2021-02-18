　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，歷經37天後將於19日重啟營運，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人都會參與「復原啟動、防疫歸隊」活動；陸軍33化學兵18日晚間動員35員進入桃園醫院內針對公共區域消毒，也為桃醫重啟營運前進行最後一次大消毒作業。

▲衛福部立桃園醫院預計19日重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間6時許進駐協助分層大消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院預計19日重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間6時許進駐協助分層大消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間進駐分層消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間進駐分層消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

陸軍化學兵18日晚間6時許在指揮官龔龍峰上校帶領35名化學兵進駐桃醫1樓大廳，然後分層從3樓開始往地下1樓處所有室內公共區域進行大消毒，包括門急診大樓地下1樓至3樓、醫療大樓地下1樓至3樓與6樓、7樓病房等，過程中，不少醫護人員對於化學兵協助消毒都感到振奮，也為19日重啟營運開心不已。

▲陸軍33化學兵18日晚間進駐桃園醫院進行分層消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲陸軍33化學兵18日晚間進駐桃園醫院進行分層消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，易飛網集團與桃園市政府合作，以前衛福部長林奏延研發之「量子天使一號」，針對桃醫急診區與加護病房進行大消毒，「量子天使一號」噴消面積可達3660平方公尺，效果比藥用酒精更加全面，易飛網團隊與陸軍33化學兵共同進入院內協助消毒，以期19日桃醫重啟營運進行最後消毒大作業。

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，桃園醫院開設門診科別在2月底前將恢復7至8成，手術部分則可進行輕症與局部麻醉患者之緊急手術，19日下午起，可望恢復收治住院患者，至於隔離病房與專責病房則將縮小範圍。

此外，3月起，門診、急診與夜診將全面恢復，且門診時間也將改在上午9時起看診，但進入醫療院所仍須依照桃醫規定，配合實聯制登記、量測體溫與消毒雙手，住院病人的陪病者仍以1人為原則，訪客探病者每日固定1個時段，每名住院病人每次最多2名訪客為原則。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園2女吵架她衝4樓窗戶　警狂拉力阻被掙脫...直墜地面爆血亡

►單親男戀上14歲少女害生子　「渴望有家的感覺」獲原諒判緩刑

►核研所女助理勾結廠商獲實驗室標案　未派工卻詐領百萬判7年

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
喪父「想哭卻哭不出來」遭嗆不孝！她一脫口罩醫超心疼
快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過
快訊／「台版死神」墜毀台東　中科院證實
福原愛嫁來台灣5年「要回日本了」　曝婚姻現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

視察中興國小校舍暨停車場工程　林右昌：提供孩子美術館級校園

影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

新北在乎市民交通日常　交通局長鍾鳴時：打造人本交通城

新北勞工局啟動勞退舊制專戶大清查　跨局處合作保障勞工退休金

新北3處保育區增訂採捕限制　強化維護漁業資源永續

新北市圖汐止分館「開學收心操」　書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎

林右昌視察基隆轉運站工程　親率市府團隊為頂棚首支鋼柱鎖螺栓

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

屏東家扶舉辦「銅板集愛，傳愛達人」活動　龜苓膏名店助學家扶兒

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

視察中興國小校舍暨停車場工程　林右昌：提供孩子美術館級校園

影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

新北在乎市民交通日常　交通局長鍾鳴時：打造人本交通城

新北勞工局啟動勞退舊制專戶大清查　跨局處合作保障勞工退休金

新北3處保育區增訂採捕限制　強化維護漁業資源永續

新北市圖汐止分館「開學收心操」　書法玩纏繞畫、看書展猜燈謎

林右昌視察基隆轉運站工程　親率市府團隊為頂棚首支鋼柱鎖螺栓

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

屏東家扶舉辦「銅板集愛，傳愛達人」活動　龜苓膏名店助學家扶兒

汪「爆捲Q毛」撞臉舞棍阿伯！　網開唱：哩西幾咧恰查某～

連外國人都在唱費玉清　4首「抖音神曲」你一定都聽過

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

生日送女友「八萬包包」！開箱瞬間崩潰：誰敢揹啦　內容物曝光

彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

海巡署艦艇增「TAIWAN」字樣　蘇起擔憂：台海衝突恐將劇增

不想開工？她偶遇「臭臉毛老闆」翻白眼賣菜　網笑：瞪到心裡發寒

樂天女孩全面參戰　領航猿主場12金釵輪番應援

男星凌晨遭女友控「買春ING」　故意吵架→找女人開房…挨譙渣男

快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

地方熱門新聞

防疫封廟？！　南瑤宮發聲明回應

韓國瑜選桃園市長？　藍營：民進黨說的

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

春節上班首日白河警長帶班臨檢掃蕩

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

福斯新車款送第五年延長保固

美女檢察官國畫高手！辦案心細押7盜

放假遇女子「邊通話邊匯款」　秒通知波麗士

嘉義「百人倒垃圾」奇觀　影片超驚人

彩券掃描QR code　兌獎沒一秒知

環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

口嫌體正直！苗栗男遇警「絕對沒偷」腳卻說話了

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練

帥氣新機車首駕「顧路」熱心女警追問：沒油？

更多熱門

相關新聞

彰化322所校園　全面消毒不開放

彰化322所校園　全面消毒不開放

因應疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府加緊腳步，要確保師生在新學期上課健康安全，防疫馬不停蹄，動員縣內各公所近千名清潔隊員，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園，要在開學日前，完成全面消毒，教育處表示，在開學前各校加強校園清潔消毒，暫不開放。

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫

屏縣校園大消毒　讓師生安心迎開學

屏縣校園大消毒　讓師生安心迎開學

疫苗將至　誰該先打？可從「這兩類」族群始

疫苗將至　誰該先打？可從「這兩類」族群始

快訊／部桃1人血清微弱反應「二採結果」出爐！

快訊／部桃1人血清微弱反應「二採結果」出爐！

關鍵字：

部桃重啟營運陸軍化學兵消毒

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面