影／部桃醫院重啟營運前夕大消毒　35名陸軍化學兵分層消毒

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，歷經37天後將於19日重啟營運，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦等人都會參與「復原啟動、防疫歸隊」活動；陸軍33化學兵18日晚間動員35員進入桃園醫院內針對公共區域消毒，也為桃醫重啟營運前進行最後一次大消毒作業。

▲衛福部立桃園醫院預計19日重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間6時許進駐協助分層大消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運，陸軍33化學兵18日晚間進駐分層消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

陸軍化學兵18日晚間6時許在指揮官龔龍峰上校帶領35名化學兵進駐桃醫1樓大廳，然後分層從3樓開始往地下1樓處所有室內公共區域進行大消毒，包括門急診大樓地下1樓至3樓、醫療大樓地下1樓至3樓與6樓、7樓病房等，過程中，不少醫護人員對於化學兵協助消毒都感到振奮，也為19日重啟營運開心不已。

▲陸軍33化學兵18日晚間進駐桃園醫院進行分層消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，易飛網集團與桃園市政府合作，以前衛福部長林奏延研發之「量子天使一號」，針對桃醫急診區與加護病房進行大消毒，「量子天使一號」噴消面積可達3660平方公尺，效果比藥用酒精更加全面，易飛網團隊與陸軍33化學兵共同進入院內協助消毒，以期19日桃醫重啟營運進行最後消毒大作業。

▲衛福部立桃園醫院19日將重啟營運。（圖／記者沈繼昌攝）

據指出，桃園醫院開設門診科別在2月底前將恢復7至8成，手術部分則可進行輕症與局部麻醉患者之緊急手術，19日下午起，可望恢復收治住院患者，至於隔離病房與專責病房則將縮小範圍。

此外，3月起，門診、急診與夜診將全面恢復，且門診時間也將改在上午9時起看診，但進入醫療院所仍須依照桃醫規定，配合實聯制登記、量測體溫與消毒雙手，住院病人的陪病者仍以1人為原則，訪客探病者每日固定1個時段，每名住院病人每次最多2名訪客為原則。

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