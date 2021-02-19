時隔37天...部桃醫院今重啟！陳時中感性鞠躬：我們一起挺住了

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，歷經37天後將於19日重啟營運。對此，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦皆到場參與。對此，蘇貞昌表示，部立桃園醫院的重啟，讓我們更有力、更有信心，但我們要更努力，台灣才會一直是安全的福地。

▲部桃今重啟。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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陳時中表示，「在場每一位讓我對大家深深鞠躬來感謝大家，首先要跟蘇院長報告，指揮中心這次圓滿達成任務，我要跟院長報告，鄭市長、部立醫院把防火牆建立的非常好，我們遭受病毒擊，但我們一起挺住了，我們通過這試煉，我們要重回戰場，部長永遠跟大家站在一起。」

另外，鄭文燦先是感謝醫護人員、桃園市民、各行各業這段時間的配合，而蘇貞昌也表示，「非常感謝國人同胞的齊心合力，我們可以看到部立桃園醫院可以重啟，這都是第一線醫護的努力，我們整個指揮中心應對得宜，尤其是我們看到鄭文燦率領市府團隊跟中央全力合作，國軍部隊也出動進行社區消毒，我們布置好防火線，能夠把疫情做最好控制。」

蘇貞昌也提到，「當外界有很多質疑聲音時，我們沉著應對，把疫情控制好，今天能讓部立桃園醫院恢復運作，我們真的要感謝我們第一線醫護工作人員的努力，同時感謝各界齊心合力，呼籲國人同胞，再怎麼強的病毒都比不過大家的團結一心，大家一定要記住全世界疫情仍然險峻，台灣雖是亂世中的福地，但我們不能掉以輕心。」

另外，針對採購疫苗事件，蘇貞昌也回應，「從疫情發生以來，指揮官陳時中步步為營，所有對社會各界公布的報告，都是有憑有據 、講話都是合情合理，從來不信口雌黃，指揮中心有力運作，公開透明，讓台灣民主防疫的成功，被世界誇讚第一」而他也說，「這次疫苗採購，也一直秉持國外採購、國內研發雙軌進行，國外採購也採多元採購方式，所有進行都是以保護國人健康為前提，而過程中各種情況，我們從不指涉，我們所講都是平和，期待各方各國都可以早日有疫苗，保護他們國人健康，政治口水不用無中生有。」