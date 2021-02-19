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跳級台大赴美攻博士！父母撒千萬供「學霸兒」…10年後知真相氣炸

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲桃園一名郭姓男子謊稱跳級台大，還要赴美攻讀博士，騙走爸媽的金錢，最後挨告詐欺。（圖／ETtoday資料照，台大校園外觀照）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市一名郭姓男子謊稱自己跳級念台大、赴美攻讀博士學位，返台在中研院任職，藉此向父母要了超過千萬元的學費與生活費。郭男父母事後察覺不對勁，打電話到台大一問才知道，兒子說的全是謊言，氣炸報警提告。日前法院判決出爐，郭男被依詐欺等罪判刑10月，另外，要沒收16萬餘元的犯罪所得。可上訴。

檢方指出，就讀某私立科大的郭男2007年向父母謊稱，受老師的肯定要跳級台大電機碩士班，向父母索要20萬元作為學費以及生活費所需，同時出示偽造的台大學位取信父母，接著又謊稱自己是最年輕的博士生，要赴美國紐約、加拿大繼續攻讀室內設計與建築系博士學位，數年過去又宣稱自己受聘為台大電機副教授，身兼中研院研究員等。

根據檢方調查，郭男2007年至2013年陸續向父母詐得近千萬元，2018年間還將外婆的房子轉到自己名下，郭父母驚覺不對勁，向校方求證後，這才知道遭兒子欺騙了近10年，怒告兒子詐欺等罪。

郭父母稱，當時聽到兒子說要跳級念書、能出國留學，「我們當父母的聽到就很開心」，聽到需要什麼錢就會拿給兒子，「我們後來還有去台灣大學參加兒子的畢業典禮，當天還有在餐廳辦桌請同行友人吃飯，我根本不知道這些都是假的。」

郭男坦承有向不明人士購買偽造的台大電機碩士學位證書，並交給父母，但他辯稱，自己是因為身體有問題才會用這名義向父母要錢，另外，他之所以會這樣做，是因為他從小就在家裡主持的宮廟辦事，但所有收入都是進到母親的私人帳戶內，「我只是想要拿回我應有的部分，所以我只能用學歷名義向他們騙錢。」

桃園地方法院審理後，僅採信其中郭男假稱支付台大電機碩士班學費5萬元、前往美加就讀室內設計與建築系博士學位的相關念書費用11萬5千元，共計16萬5千元，法院最後依照2個詐欺取財罪將他分別判刑6月、6月；另購買偽造學位證書部分，則依偽造特種文書罪將他判刑2月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。

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