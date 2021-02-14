初三20處地雷必塞路段曝　國5宜蘭北上中午12點起連塞15小時

▲春節期間國道三峽鶯歌大溪路段湧現出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

今（14日）為大年初三，高公局預估全日國道交通量將達140百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，北上交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，光是塞車路段就有20處，其中國5宜蘭北上路段最塞，車潮中午12點開始出現，預估要塞15小時一直到初四清晨3點才會趨緩。

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▲初三國5宜蘭到坪林段，預估11點開始車多。（圖／高公局提供）



▲初三北部南下路段，大多集中在中午時間塞車。（圖／高公局提供）



▲初三國道中部塞車路段，國一台中南屯到后里，估計上午9點開始塞到晚上6點。（圖／高公局提供）

高公局預估，今日易壅塞路段預估為國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、下營系統-大灣，國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間，國5南向南港系統-坪林，國10東向仁武-燕巢系統，國1北向鼎金系統-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口，國3北向竹山-中興、大山-香山，國5北向宜蘭-坪林，國10西向仁武至左營及國6西向舊正-霧峰系統等20路段。高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

▲▼初三南部的國道路況預測。（圖／高公局提供）

初三國道主要疏導措施如後：

一、 入口高乘載管制：6-12時國5南港系統南向、14-21時國5蘇澳至頭城北向及13-18時國1高雄端至湖口北向與國3九如至大溪北向。

二、 入口匝道封閉：0-12時國5石碇、坪林南向，0-24時國1平鎮系統南向、埔鹽系統雙向、國3西濱北向及7-19時國1虎尾、仁德北向、國1王田雙向、國3名間雙向

三、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▼初三國道攻略。（圖／高公局提供）

初三國道壅塞路段與時段：

國1南向：

8-13時 楊梅-新竹系統

15-19時 苗栗-豐原

9-12時 彰化系統-埔鹽系統

17-20時 下營系統-大灣

國1北向：

10-12時 鼎金系統-高科

10-12時 仁德-永康

10-1時(翌日) 西螺-埔鹽系統

10-18時 南屯-后里圓

16-2時(翌日) 銅鑼-頭屋

16-24時 新竹系統-湖口

國3南向：

9-13時 土城-關西

9-12時 快官-霧峰

9-13時 草屯-名間

國3北向：

16-21時 竹山-中興

16-21時 草屯-霧峰

14-21時 沙鹿-大甲

16-1時(翌日)大山-香山

16-21時 關西-大溪

國5南向：

6-15時 南港系統-坪林

國5北向：

12-3時(翌日) 宜蘭-坪林

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