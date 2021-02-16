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每日激戰7次！64歲男「灌椰子水」展雄風　老婆凍未條…報警求助

▲▼女生拒絕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國一名64歲男子在喝了椰子水後性慾大增，讓老婆大喊吃不消。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名64歲男子發現，椰子水能讓他再拾男性氣概，重獲雄風，於是開始每天喝椰子水「助性」。豈料，喝過椰子水的他需求大增，就連比他小21歲的妻子也難以負荷，只好向警方求助，希望丈夫能節制一點。這對夫婦的故事曝光後，讓當地人相信，椰子水是神奇的天然壯陽藥，竟意外掀起椰子水的搶購潮。

據《每日星報》報導，妻子指出，丈夫剛開始喝椰子水後，性慾發生可喜的變化，也讓她享受了一陣子的「閨房之樂」；但在丈夫對椰子水上癮後，他的需求便大幅增加，每天要求自己與他行房高達7次之多，過了一段時間後，她開始感到精疲力盡，進而引發倆人之間的問題。

▲▼椰子水。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲椰子水能壯陽的消息傳開後，竟在當地掀起一股搶購潮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她抱怨道，「做完兩次對他來說還不夠，如果他不滿意的話，他還想要馬上再來第三、第四次。即使一天做了好幾次，他也會讓我在睡前再做一次。」不堪其擾的妻子只好向當地警方求助，希望她的丈夫能因此放過她，減低行房的次數。

這對夫婦的故事曝光後，許多人便開始相信，椰子水是神奇的天然壯陽藥，紛紛到椰子攤去搶購椰子水來提高性慾。椰子攤攤主帕蓬普雷烏克（Wandee Paoponpreuk）指出，「一些顧客會在攤子前喝下整整4顆椰子，因為他們希望自己也能像64歲的大叔一樣『恢復健康』。」當地醫生彭佑凱（Kampanant Pornyokrai）則表示，椰子水確實可以提高睪酮，從而增加男性的性慾，但還需要更多的研究來證明其有效性。

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