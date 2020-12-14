9旬翁勾搭60歲小三！80歲嬤組「長照團」抓姦：買壯陽潤滑劑想怎樣？

▲80歲阿嬤發現90歲的丈夫外遇，於是組成「婦仇者聯盟」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

每對夫妻總是希望另一半能夠對自己忠誠，不要有劈腿、外遇情況出現。越南近日傳出一起當街抓姦的事件，一名高齡80歲的正宮阿嬤，發現90歲的老公外遇一名60歲的小三，憤怒之下夥同與自己同齡的好友們到大街上抓姦，當場開罵小三，「買了有壯陽藥的潤滑劑是想怎樣？」

根據《中國報》報導，越南網路上近日瘋傳一段影片，一名80歲的阿嬤得知老公在外有個比自己小20歲的女人，便趁老公出門的時候跟蹤他。不甘示弱的她，為了要增加自己的氣勢，還找來與自己同年紀的好友們一同組團當街抓姦。

▲阿嬤當街目睹老公勾搭著小三，立即開啟報復模式大罵2人。（圖／翻攝自《中國報》）

一群人在大街上目睹丈夫勾搭著另一名小三，立刻開啟打群架模式，當街破口大罵，讓這名老當益壯的90歲阿公顏面盡失，一旁的小三則驚慌失措，不知道該如何是好。其中阿嬤團裡有一人當街開罵小三，「買了有壯陽藥的潤滑劑是想要幹嘛？」一旁目擊的民眾也被眼前的景象嚇傻。

整個抓姦過程全被人拍下來，影片在臉書曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「薑是老的辣」、「阿公還想玩，器官還挺得住！」、「90歲了還那麼健康！」、「認識小三是不是親戚介紹的？」、「老娘風韻猶存！」、「這根本就是夢裡才會出現的情節！」、「今天有夠難得才能目睹如此荒唐的畫面！」