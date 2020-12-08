人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

▲印尼一名男子抱怨老婆性慾太強，每30分鐘就想來一次，讓他不堪承受而訴請離婚。（圖／翻攝自pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼東爪哇省一名男子日前為了離婚官司在法庭上大鬧，因為他的妻子性慾太強，每30分鐘「就要一次」，起初還能吃壯陽藥勉強撐過，但用藥過於頻繁，一年後健康惡化便不再服藥。不料老婆卻威脅，若男子無法滿足她的性需求，她就要「外包」給其他人。男子感嘆，「終於知道為何自己是老婆的第6任丈夫了。」

根據印尼媒體《News Akurat》報導，印尼第二大城泗水（Surabaya）一名36歲男性日前在當地宗教法庭上鬧著要離婚，因為與自己結婚3年的45歲妻子體內荷爾蒙超標導致「性慾超強」，讓男子向法官控訴，「她根本從不滿足，整個晚上每隔30分鐘就要一次、過了30分鐘又要，到第二天早上醒來之後還要！」

報導指出，男子婚後第一年還能勉強靠著天天服用壯陽藥，以滿足老婆床上的需求，然而，隨著用藥的時間一長，健康狀況開始惡化，讓男子決心要戒掉這些強力藥物。不幸的是，當他不再服藥之後，老婆並不想暫緩房事反而更加「欲求不滿」，甚至語帶威脅地說，如果老公無法滿足她，那她只好將床事「外包」出去，還直罵男子「沒用」。

報導提到，男子在法庭上坦言，妻子的需求「根本就像無底洞」，兩人結婚3年來經濟與其他方面都沒問題，唯獨在性方面時常發生爭吵，無奈只得向宗教法院訴請離婚。而他更發現，原來自己是老婆的第6任丈夫，並從眾多「前任」老公那裡得來情報，之前婚姻破裂都起因於「床上糾紛」，妻子性慾真的太強，被懷疑可能罹患性成癮症，也讓男子不禁感嘆，「終於知道為何老婆會結6次婚了。」

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