「風吹進妹妹」有了！印尼少婦肚皮隆起　稱懷孕1hr生下女嬰

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記者詹雅婷／綜合報導

印尼西爪哇省一名25歲女子宣稱，在一陣風吹進她的下體後有了身孕，腹部逐漸隆起，並在經過1小時孕期後，在附近診所生下一名女嬰。但此一說法顯然並不科學，當地警方已針對此事件展開進一步調查。

Coconuts Jakarta報導，25歲女子西蒂賈娜（Siti Zainah）約4個月前與丈夫分居，但依據她的說法，就在10日下午一次祈禱過後，當時人正在客廳的她感受到一陣風吹來，就這樣有了身孕。

「在祈禱結束後，我臉朝下趴在地上，突然感受到有陣風吹來，從陰道進入（身體裡面）」，西蒂賈娜12日向記者們透露，過了15分鐘後，腹部傳來陣陣疼痛感，甚至逐漸隆起，不久後就在附近社區診所生下一名女嬰，孩子重約2900公克。據悉，她產前月經並無異常。

▲據悉，西蒂賈娜產前月經並無異常。（圖／翻攝自YouTube）

這則消息在週末期間引起當地社會熱議，當局有關人員也前往西蒂賈娜家中進行關切。當地社區診所負責人蘇萊曼（Eman Sulaeman）表示，西蒂賈娜母女倆身體均安，生產過程正常順利，但這應是母親直到準備生產才知懷有身孕，「我們想澄清，關於孕婦宣稱懷孕的說法並不自然，不希望因為這起事件，導致謠言散播。」

只不過，這並非當地類似事件首例，文中分析，有可能是女方保護自己免受非婚生子女嚴酷羞辱所包裝的故事。就在2017年，印尼一名女子也宣稱懷孕3小時後產下孩子，但她及她的家人拒絕接受當局調查。

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