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結婚8年生不出兒子被夫家霸凌　她菜刀割喉4個女兒「一起陪葬」

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲法米娜一口氣殺了4個女兒，最小的還不到1歲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels） 

記者王佩翊／編譯

印度哈里亞納邦一名女子與丈夫結婚8年後一連生下4個可愛的女兒，但她卻在2020年因不堪夫家重男輕女的壓力，趁著丈夫出外參加葬禮時將房門反鎖，狠心持刀殺害4個女兒，隨後更試圖自盡。待丈夫趕回家中後，驚覺有異，才將倒臥血泊掙扎的妻子送往醫院治療，不過4個女兒早已沒了生命跡象。如今這名媽媽終於出院，不過一出院就被警方逮捕，不久後也將接受審判。

根據《印度快報》、The Tribune等當地媒體報導，法米娜（Farmeena）與丈夫庫爾希德（Khurshid）結婚多年，育有4女，但法米娜卻因一直沒有生出兒子，長期遭到婆家與丈夫的冷嘲熱諷。2020年11月26日，庫爾希德出門參加村裡鄰居的葬禮，待他返家後卻發現房門遭到反鎖，不管他怎麼敲門呼喊，都沒有人來應門。

庫爾希德透過門縫試圖看清房內發生了什麼事，怎知卻看到床上和地板都是滿滿的血跡，而妻子法米娜竟還倒在血泊中，嚇得他連忙通知姪子，要他一起協助把門撬開。當庫爾希德與姪子一同將門打開後，卻看到自己6歲的大女兒與4歲的二女兒倒在床上，而3歲的三女兒和不到1歲的小女兒則是躺在另一張床上，4人的喉嚨都被刀子割開，被發現時已經沒有生命跡象。

庫爾希德轉身便看到自己的妻子倒臥在血泊中掙扎，連忙在鄰居的協助下將法米娜送醫，同時報警。警方趕往現場後，也在床上發現一把疑似為凶器的菜刀。法米娜在殺害4個孩子後，試圖持刀割喉自盡。

根據The Print報導，法米娜的父親表示，庫爾希德家族因為法米娜沒有生兒子長期虐待她，甚至多次打電話叫他把法米娜帶回家，只因她沒有替庫爾希德傳宗接代。

法米娜在經過2個多月的治療後，終於在2月8日出院，不過出院後隨即遭到警方逮捕。法米娜被逮後也坦承犯行，她說，自己因為一直生不出兒子而感到不安與痛苦，才會對4個女兒痛下毒手，打算先殺了孩子後，自己再一起上路。

據村民表示，這對夫妻早在事發的一個月前就曾經發生爭吵，當時法米娜也曾威脅要殺了她的女兒，只是沒想到真的付諸行動。

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