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野猴闖民宅　偷走8天大「雙胞胎女嬰」！姊遭丟進河中慘死

▲里約,猴子,（圖／達志影像／美聯社）

▲猴子抱走了2名女嬰，其中僅1人活命，另1人被投入河中慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印度一名婦人日前產下一對雙胞胎女兒，正當全家人沉浸在新生的喜悅時，出生僅8天的雙胞胎姊妹卻突然「被綁架」，而綁架小姊妹的竟然是野猴！據悉，猴子將兩名嬰兒抱走後，先是將妹妹遺留在屋頂上，隨後便帶走姊姊。直到村民外出搜尋，一行人才在附近的河流中發現已經死亡的女嬰遺體。

根據《印度時報》報導，女嬰的父親表示，早在事發前，猴子就曾經為了偷家裡的食物，而把屋頂的磚瓦撬開，不過當他們發現後，馬上就把屋頂修好了，怎知幾天後竟會發生死亡意外。女嬰的母親13日突然發現自己出生僅8天的雙胞胎女兒從房間憑空消失，嚇得她連忙找來鄰居一起找人，並通知正在工作的孩子父親趕回家中。

▲▼印度,猴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地民眾表示，村子裡經常會有猴子闖入家中偷走食物。（示意圖／達志影像／美聯社）

當女嬰父親趕回家中時，一行人已經在屋頂發現雙胞胎的妹妹，當時女嬰的左腿受了傷，目前正在醫院接受治療。不過女嬰的姊姊就沒有這麼幸運了，另一名女嬰最後被發現陳屍在河裡，疑似是被猴子直接丟入河中。

對此，當地的動物福利官員表示，「這很難讓人相信，只有10公斤以上的猴子才能舉起2公斤的嬰兒。」因此他們也懷疑該起事件存在謀殺的可能，不過女嬰的屍體交由法醫相驗後，並未出現任何可疑之處。當地森林管理人員已經設置了陷阱來捕捉野猴，希望避免類似事件再度發生。

據悉，女嬰所在地區的居民經常遭到野猴騷擾，因此通常都會緊閉門窗，怎知卻還是被猴子撬開屋瓦闖入。

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