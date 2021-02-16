蔣萬安秀肌肉腳上「鞋王」更狂　網驚：荷包也是實力的一種

▲蔣萬安與國民黨立委、議員一起運動，腳上的鞋子卻意外成為亮點。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委洪孟楷日前邀請同黨立委蔣萬安、謝衣鳯，以及台北市議員李明賢、徐弘庭、李柏毅、耿葳一起健身，並將眾人合照PO上臉書，結果被眼尖網友認出，蔣萬安腳上穿的是號稱2020年度鞋王的「Nike x Sacai VaporWaffle」，目前在網拍平台上要價1.7萬至3.1萬元。

洪孟楷邀請同黨立委、議員向民眾分享居家健身動作，他認為，有良好的體魄，才有足夠體力應付每天的挑戰，也才能用盡全力去守護信仰價值，國民黨很多青壯年的民代都有健身、運動習慣，過年前剛好有機會邀約大家一起來運動，才有這次的聚會，「溫良恭儉、當仁不讓！藍營青壯世代練起來，守護我們共同信仰的價值！」

▲網友在洪孟楷臉書PO文下方留言。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

不過，洪孟楷14日在臉書PO出6張眾人的合照，卻有眼尖網友認出，蔣萬安腳上穿的是號稱2020年度鞋王的「Nike x Sacai VaporWaffle」，於是在文章底下留言表示，「萬安果然有實力，才能穿那種鞋子打籃球」、「荷包有實力也是實力的一種」。

據了解，這雙意外成為亮點的鞋子曾經夯到讓Nike網站癱瘓，許多藝人都曾分享穿搭美照，官網定價5800元，但在網拍平台上，售價已經被炒到1.7萬至3.1萬元。不過，蔣萬安並未對此回應，他的臉書也沒有PO出當天參加運動的相關影片或照片。