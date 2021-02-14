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影／兩度交鋒！　蔣萬安為「萊豬」舌戰蘇貞昌全紀錄

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）  

記者楊蕓／台北報導

蔡政府開放進口萊豬成為立法院上會期攻防主軸，國民黨立委蔣萬安上會期兩度針對萊豬議題質詢行政院長蘇貞昌，言語交鋒砲火相當猛烈，《ETtoday新聞雲》替您回顧蔣萬安兩度舌戰蘇貞昌的精彩內容。

2020年9月18日，蘇貞昌赴立院進行美豬、美牛專案報告，蔣萬安質詢時怒批民進黨雙重標準，嗆蘇貞昌「民進黨明明知道豬肉量大，還要人民吃瘦肉精豬肉，這就是國民黨和民進黨最大不同。」

不過，蘇貞昌語帶諷刺地問「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣萬安回答，不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」蘇貞昌再問「你有出事嗎？」讓蔣萬安一度語塞答不出來，停頓數秒後說，「我不會吃...吃豬肉...吃這麼多美國豬肉」，雙方爆發激烈口水戰。

2020年12月1日，蘇貞昌赴立院施政總質詢，蔣萬安二度為美豬議題對決蘇貞昌，質詢時提及，他曾到屏東看豬農，豬農反映說，很擔心養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？、你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌隨後補充，他屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題，並強調堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。

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