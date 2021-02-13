國民黨力拱出戰2022北市當仁不讓？　蔣萬安：該扛的責任不會迴避

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

朝野逐步布局2022地方選舉，在台北市長選戰方面，立委蔣萬安成為國民黨內呼聲最高的人選，但他始終未正面回應；不過，對於國民黨最後仍力拱自己參戰，是否會當仁不讓？蔣萬安12日在政論節目上則表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避。」

蔣萬安12日參加政論節目《新聞面對面》錄影。當主持人謝震武提到許多民眾非常關心2022選戰時，轉頭直問蔣萬安，「萬安你會選嗎？」

蔣萬安回應，「在什麼崗位，我就把目前眼前的事情做好，也才是回應大部分民眾對我的期待。」謝震武再問，如果0到10分量化來看，如果5分是一半一半，0分是完全不想，10分則是一定參選，「你現在好歹比5要多一點點吧？」蔣萬安聽到後略顯尷尬地微笑，但始終未回答問題。

眼見蔣萬安仍未鬆口，謝震武繼續追問，你同不同意2022台北市長選戰對國民黨非常重要？蔣萬安指出，「非常重要」，台北市是指標性城市，「我們黨內評估是很有機會」，但要如何找到最適合、最有勝選機會的人選，這也是大家普遍的共識，而他認為最重要的是能團結到最後一刻。

若國民黨就是要拱蔣萬安，最後會當仁不讓嗎？蔣萬安表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。