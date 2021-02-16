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橋下尾隨OL...台中男搭訕不成竟襲胸！被逮扯喊：我只有拍肩膀

▲桃園市闕姓男子獲悉友人一對女兒有心智缺陷，竟提供玩手機、零用錢方式趁機襲胸、摸下體等猥褻惡行挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲花花遭到李男趁機摸胸。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

台中一名李姓男子日前騎車行經沙鹿橋時，見到女子「花花」（化名）獨自行經該處，先是假意搭訕對方，接著就趁對方不及防備之際，偷摸對方的胸部得逞。對此，台中地院審理後，依法李男有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，李男於去年3月某日早上9時許，在台中梧棲區沙鹿橋下方涵洞附近，看到花花獨自走路要去上班，就騎車尾隨對方，並假意想要認識對方，順勢將花花給攔下，而花花見狀後，當場出言拒絕對方，並立即拿出手機，準備報警處理。怎料，李男見狀之後，不僅沒有識趣離開，竟還變本加厲朝花花出手。

李男基於乘人不及抗拒而觸摸胸部之犯意，趁對方撥打電話求救，而處於客觀上不及防備之際，趁機以左手觸摸對方右胸部一下，以此對花花進行性騷擾行為1次得逞，而李男噁心又誇張的行徑，讓花花當場受到驚嚇，趕忙轉身跑離現場。事後花花越想越氣，向警方報案，而警方依據花花的指訴，調閱監視器循線將李男逮捕到案。

▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男被逮後還不斷狡辯，否認犯行。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

對此，李男被捕後辯稱，只是想要跟花花當朋友，且自己僅有拍對方肩膀，但花花就立馬轉身跑離現場，堅稱自己並沒有觸摸到對方胸部，但其說法隨即遭到花花打臉，且花花的說法於警詢、偵查時都前後一致，法官認為，若非親身經歷，實難對上開情節發生過程，有如此鮮明之記憶，且又有花花當實報案的錄音光碟得以佐證，認定李男犯行堪以認定。

法官認為，李男為逞一己私慾，恣意觸摸花花的胸部，欠缺尊重女性性自主權之觀念，並使對方身心受創且蒙受陰影，所為實屬不該，且犯案後否認犯行，迄今未能獲得對方原諒，在審酌其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、手段等後，依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處李男3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了

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搭訕襲胸台中

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