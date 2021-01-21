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2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

▲▼公園,遊樂場,溜滑梯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3人在溜滑梯發生性行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

男子「阿義」（化名）、阿傑（化名）與女子「小美」（化名）是網友關係，而3人日前到台南成大公園，不顧他人之眼光，公然進行3P性行為，而路過民眾發現後，嚇得趕忙報警處理。對此，台南地院審理後，依法判阿義拘役40日、阿傑拘役20日、小美拘役10日，均得易科罰金。

判決指出，3人是某社群網站的網友，而3人在均知成大公園是公眾得自由出入之場所，且四周為供人車通行之人行道、車道，竟共同意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意聯絡，於某日凌晨2時許，在該公園的長椅上，進行性交行為，而在該處進行性交完畢後，3人又移動至公園的溜滑梯處繼續性交。

3P的行徑被路過民眾看見後，趕忙報警處理。3人於警詢、偵訊時均對案情坦承不諱，且又與證人之證詞相符，並有現場7張照片佐證，因此3人之犯行均勘認定。對此，法官認為，3人欠缺尊重他人之觀念，更造成目擊者不適之感受，且阿傑、阿義兩人還有前科，審酌3人的犯罪動機、經濟狀況、教育程度等後，依法做出判決。

對此，台南地院審理後，依共同犯公然猥褻罪，判處阿義拘役40日，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日；依共同犯公然猥褻罪，判處阿傑拘役20日，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日；依共同犯公然猥褻罪，判處小美拘役10日，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。

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2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

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