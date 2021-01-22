進房30分鐘後...辣妹緊貼耳邊「要不要用嘴」！內褲脫到一半出事

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名）在桃園某生活館擔任負責人，但他卻容留、媒介女子「小美」（化名）在該處與不特定男客從事性交易，自己則從中抽取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判其6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前因涉妨害風化案件，經法院判刑3月確定，但他卻在擔任某間生活館負責人的期間，竟基於意圖使成年女子與他人為猥褻性為，而媒介容留以營利之犯意，讓小美在上述地點的包廂內，為不特定男客從事打手槍之半套性交易，而每次交易計費方式為1小時新台幣1200元。

阿傑每次會從中抽取4成傭金，其餘6成才歸小美所有。詭異的營業方式引起警方懷疑，遂喬裝成男客到該處假意消費，而阿傑見狀後，不疑有他將其帶往包廂內，並安排小美服務，而小美進入包廂內後，先是替警方按摩背部約30分鐘，接著就要求對方轉躺正面，並在其耳邊表示，「要不要用嘴，用嘴服務只需外加500元」。

警方詢問小美，用嘴巴是什麼意思，而小美則表示，是用嘴為其提供口交服務，並打算將警方的內褲褪下。警方見狀後，藉故使用手機制止其行為，並通知在外同仁，當場將阿傑、小美一舉查獲。對此，法官認為，阿傑的行徑已經破壞社會善良風俗、且先前已經有被判刑確定，卻仍是不知悔改，依意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利，累犯，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

隨機虐殺女教師...惡男「鐵鎚打頭14下、咬掉乳頭」！第5度被判死

獨／富王鴨肉「租出去了」！同條街店家下訂 女房仲曝小老闆現況