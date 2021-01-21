獨／富王鴨肉「租出去了」！同條街店家下訂　女房仲曝小老闆現況

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

富王鴨肉店小老闆日前因為嗆女外送員，引發眾多網友不滿，掀起一波「毛長齊之亂」，而他事隔7天才出面道歉。另外，該店的門口之後也貼上「頂讓」2字，而稍早房仲也向《ETtoday新聞雲》證實，該店已經被同街的早餐店下訂承租。

▲該店面已經被別家店承租。（圖／記者李忠憲攝）

對此，女房仲表示，是同條街做早餐的要搬家，目前已經租出去，已經下訂，但還沒有簽約。另外，女房仲也提到，其實在跟小老闆接觸後發現，「孩子其實乖乖的，很肯做事，他說『我說錯的話、我做錯的事、對人傷害了，我負責任，法律上我也會面對，但我希望我重新再來時，社會可以給我鼓勵』，我覺得這是很努力的年輕人。」

女房仲也說，「他也講說想要招牌繼續扛著，不希望自己做錯事情招牌就不見，再辛苦都會扛起」 而她也提到，「其實我個人認為，暫且不管外面輿論，你覺得他出來道歉了，你還要往死胡同鑽，把他逼死嗎？讓他連喘氣生活空間都沒有嗎？我跟他接觸時，他像驚弓之鳥，不敢出來外面見人。」

此外，女房仲也表示，「我有問他說你是小老闆嗎，他說自己就是老闆，錢是他跟另外2股東一起的，他說他10幾歲就開始工作，他妹妹也說，學費都是哥哥幫出的。」

女房仲提到，「我覺得有點超過，雖然他講錯了話、傷害了人沒有錯，但我覺得適可而止，他已經得到了教訓，不只身心上教訓，加上他賠了錢財、賠了一家店，對一個剛創業的年輕人來說這教訓夠了，變成網路上的霸凌，讓他本來是加害者，現在變被害者。」

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