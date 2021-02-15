　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭強壓頭逼口愛…傳播妹嚇傻狂呼救！　台中男「速收槍」下場曝

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲陳男為了滿足一己之慾，竟強逼傳播妹依依（化名）替自己口交。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

陳姓男子在台中某KTV酒店內擔任店長幹部，怎料，一日他竟對至酒店服務的傳播妹依依（化名）伸狼爪，趁女方不注意時藉酒搭肩，接著還以手強壓依依頭部，逼其幫自己口交，嚇得依依脫困後急報案並至醫院驗傷。案經台中法院審理，陳男被依犯妨害性自主罪判處有期徒刑2年。可上訴。

身高171、體重約75公斤的陳男任職於台中某KTV酒店，並於裡頭擔任店長一職，他2019年間一日清晨與24歲剛入行沒多久的傳播妹依依在包廂內喝酒聊天時，突興起色念，先是藉酒搭肩依依肩膀，接著竟詢問女方是否願意替他口交。

依依當場明確拒絕，並多次表達「不要！不行！」但陳男仍不善罷甘休，直接用力以手強壓她頭部，迫使身高150公分、體重僅41公斤的依依屈身，接著他更大膽解開自己的褲頭掏出生殖器，然而在依依死命反抗後，陳男驚覺自己恐鑄大錯，立即起身如廁；依依這才成通脫困、逃離現場。

法庭上，陳男矢口否認有任何強制性交未遂的犯行，辯稱自己雖然有勾搭依依肩膀，但2人僅有喝酒、聊天，沒有其他舉動，他更沒有逼迫女方屈身替自己口交。

台中地院審理時勘驗依依的驗傷單及相關證詞，認定陳男犯行屬實，審結依「對於女子以強暴而為性交未遂」罪判處有期徒刑2年。

案經上訴；台中高院審理時陳男指出，自己事後已賠償依依7萬元，但依依卻將該賠償金與經紀人平分，顯然一切根本是2人自導自演，為了向他進行勒索敲詐；但法官認為原審事證明確，且陳男犯後至今僅願賠償卻不願認錯，審結維持原判。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
為何愛莉莎莎被撻伐？　律師點出關鍵揭「恐怖後果」
日本今又地震「震碎議會吊燈」！　市長報告中嚇逃
要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！
梁云菲放閃新男友！甜蜜躺床羞稱「我的寵物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

境外虛擬幣帳戶遭「駭客入侵」！　30分鐘全被「匯出」掃空

遭強壓頭逼口愛…傳播妹嚇傻狂呼救！　台中男「速收槍」下場曝

誤把「色色片」上傳警用APP　女警點開傻眼　達人檢舉不成反被法辦

高雄73歲男連人帶車溺斃枋山偏僻魚塭　死因離奇…檢警驗屍追查

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折　家人求行車紀錄器查真相

石梯坪釣客落海！離岸50米海流越拉越遠...幸好他有「神功護體」

重案回顧／喝錯飲料起爭執！19歲男幫友助陣　慘被「開腹25cm」亡

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

境外虛擬幣帳戶遭「駭客入侵」！　30分鐘全被「匯出」掃空

遭強壓頭逼口愛…傳播妹嚇傻狂呼救！　台中男「速收槍」下場曝

誤把「色色片」上傳警用APP　女警點開傻眼　達人檢舉不成反被法辦

高雄73歲男連人帶車溺斃枋山偏僻魚塭　死因離奇…檢警驗屍追查

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折　家人求行車紀錄器查真相

石梯坪釣客落海！離岸50米海流越拉越遠...幸好他有「神功護體」

重案回顧／喝錯飲料起爭執！19歲男幫友助陣　慘被「開腹25cm」亡

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

要求肉身還債...他怒轟「妳還太慢」：給我X就對了！　下場慘曝

明下午變天轉雨！開工日冷氣團來襲　「下探10度」時間點曝

林英哲88創作展「戀戀台灣風情」　看見牛對農村的貢獻

首爾別墅飄惡臭　驚揭「30年裹布女屍」塞頂樓！清潔工嚇壞報警

境外虛擬幣帳戶遭「駭客入侵」！　30分鐘全被「匯出」掃空

遊客驚嘆「這鴿子伙食很好喔」　爸帶散步解釋到心累：牠會說話

春節「犇」遊台南　觀光工廠營業額來客數創佳績

姐的霸氣不是強勢「是一種態度」　帶你認識Girl Crush女王JESSI

春節蘇花北返車潮湧現　初四車流預估1萬8千輛達最高峰

環球晶取得世創56.92%股權　再延長2週持續買進

日本料理達人「沒時間陪老婆」竟回鄉種玉米　曝最初窘境：要兼職

社會熱門新聞

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

挖墳割陰...泰國龍婆生前製陰牌價格曝

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

快訊／國道「基隆客運」火燒車！46人驚逃

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

誤把「色色片」上傳警用APP　達人檢舉不成反被法辦

更多熱門

相關新聞

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

台中市青海路夜店ALTA Night Club今（15日）凌晨傳出混戰衝突，警方獲報趕抵現場後，發現兩派人馬喝得爛醉，在大街上不斷叫囂，且完全不甩警方喝令，朝著警方狂比中指，甚至還有人掏出折疊刀攻擊，導致一名員警手部受傷；警方見混亂局勢逐漸失控，對空連開4槍示警後才終於控制局面，並將涉案人等壓制帶回，全案依聚眾鬥毆、妨害公罪嫌偵辦。

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

車身悚留「血掌印」！男身中2刀輕生亡

快訊／台中角頭遭刺4刀斃命！警逮2嫌到案

快訊／台中角頭遭刺4刀斃命！警逮2嫌到案

台中密室絕殺動機曝！疑水房巨款分配4刀取命

台中密室絕殺動機曝！疑水房巨款分配4刀取命

台中角頭被砍4刀亡　10護法竟照打麻將

台中角頭被砍4刀亡　10護法竟照打麻將

關鍵字：

口交台中KTV強制性交未遂傳播妹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

起底愛莉莎莎高學歷背景！

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面