遭強壓頭逼口愛…傳播妹嚇傻狂呼救！　台中男「速收槍」下場曝

▲陳男為了滿足一己之慾，竟強逼傳播妹依依（化名）替自己口交。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

陳姓男子在台中某KTV酒店內擔任店長幹部，怎料，一日他竟對至酒店服務的傳播妹依依（化名）伸狼爪，趁女方不注意時藉酒搭肩，接著還以手強壓依依頭部，逼其幫自己口交，嚇得依依脫困後急報案並至醫院驗傷。案經台中法院審理，陳男被依犯妨害性自主罪判處有期徒刑2年。可上訴。

身高171、體重約75公斤的陳男任職於台中某KTV酒店，並於裡頭擔任店長一職，他2019年間一日清晨與24歲剛入行沒多久的傳播妹依依在包廂內喝酒聊天時，突興起色念，先是藉酒搭肩依依肩膀，接著竟詢問女方是否願意替他口交。

依依當場明確拒絕，並多次表達「不要！不行！」但陳男仍不善罷甘休，直接用力以手強壓她頭部，迫使身高150公分、體重僅41公斤的依依屈身，接著他更大膽解開自己的褲頭掏出生殖器，然而在依依死命反抗後，陳男驚覺自己恐鑄大錯，立即起身如廁；依依這才成通脫困、逃離現場。

法庭上，陳男矢口否認有任何強制性交未遂的犯行，辯稱自己雖然有勾搭依依肩膀，但2人僅有喝酒、聊天，沒有其他舉動，他更沒有逼迫女方屈身替自己口交。

台中地院審理時勘驗依依的驗傷單及相關證詞，認定陳男犯行屬實，審結依「對於女子以強暴而為性交未遂」罪判處有期徒刑2年。

案經上訴；台中高院審理時陳男指出，自己事後已賠償依依7萬元，但依依卻將該賠償金與經紀人平分，顯然一切根本是2人自導自演，為了向他進行勒索敲詐；但法官認為原審事證明確，且陳男犯後至今僅願賠償卻不願認錯，審結維持原判。全案仍可上訴。

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