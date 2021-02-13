陳時中小巨蛋開金嗓…超嗨揪下次　詹雅雯曝因「3個字」愛上他

記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中防疫有功，獲得超高人氣，他去年擔任歌手詹雅雯演唱會的嘉賓，獻唱《戀情海》、《想厝的人》，讓現場歌迷驚喜不已，掀起全場高潮。詹雅雯興奮大喊「阿中大哥」，提到每天下午2點都準時看電視關心疫情，每次聽到「零確診」3個字就愛上陳時中。



▲陳時中出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝，下同）

陳時中身穿米色針織外套搭配牛仔褲，一上台舉起左手向觀眾打招呼，並與詹雅雯合唱2首歌《戀情海》、《想厝的人》，但心情似乎很緊張，詹雅雯一旁替他打拍子，互動逗趣。

詹雅雯提到，很多男人說過3個字，讓天下的女人感動到流眼淚、願意嫁給他。陳時中笑回「我老婆會說話喔！嘿！美賽」。接著，詹雅雯打趣地說，每天下午2點準時收看，「他說那3個字，我就愛上他了，哪3個字？零確診」，自己愛上他的聲音、他的誠懇，所以夫人絕對不會擔心。

詹雅雯說，自己很有眼光，把陳時中簽下當藝人，不得了，絕對大紅，也是公司最大咖新人，「我只能去當打字小姐」。詹雅雯還虧陳時中「我要唱，1個字都不讓我唱，這新人氣企圖心真強」。陳時中說「雅雯小妹是歌唱界的大姐，今天給我這個機會我會感謝，以後大家多多提拔」。詹雅雯大讚陳時中力爭上游的精神。

接著陳時中以「回家的時間很少，有點想家」，帶來《想厝的人》，再創一波高潮，現場掌聲不斷。陳時中說「謝謝雅雯陪我唱，謝謝雅雯，也謝謝各位觀眾的捧場」，不過，幾乎都是陳時中唱歌，詹雅雯說自己根本沒機會唱，「你也沒讓我唱個半句，硬要唱」。陳時中說「下次我們再一起唱」，詹雅雯妙回「這樣太太會誤會啦」，逗趣互動，台下觀眾笑聲不斷。