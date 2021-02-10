蔡英文：505萬劑新冠疫苗已經簽約　不會有休想買到這回事

▲蔡英文表示，505萬劑疫苗已經簽約，請大家為指揮中心和防疫國家隊按讚。（圖／取自蔡英文臉書）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中10日證實，台灣已買到505萬劑莫德納疫苗，預計5、6月間分批到貨，將分送至22縣市的冰箱儲存，目前也和1家國產疫苗廠簽500萬劑購買合約，可期待性高。總統蔡英文晚間表示，505萬劑疫苗簽約了，請大家為指揮中心和防疫國家隊按讚，「不會有休想買到這回事」。

中央流行疫情指揮中心10日證實，台灣已經買到505萬劑美國製藥廠莫德納（Moderna）的新冠肺炎疫苗。陳時中表示，指揮中心和莫德納談判之初就以500萬劑為目標，後來該公司說可再分配出5萬劑，台灣隨即再爭取這5萬劑，預計5到6月期間將分批到台灣。

對此，蔡英文10日晚間在臉書表示，505萬劑疫苗簽約了，請大家為指揮中心和防疫國家隊按讚。

蔡英文指出，她在昨天召開國安高層會議，討論疫苗取得的進度，今天指揮中心正式宣布，已和美國Moderna公司簽署505萬劑的新冠肺炎疫苗供應合約，預計今年第二季開始供貨。

蔡英文強調，在各國都積極取得疫苗的此刻，能簽下大規模的供應合約，靠的是政府團隊跨部門的合作和努力，接下來政府也會採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，確保台灣能擁有足夠的疫苗。

蔡英文說，農曆春節假期，為大家帶來好消息，也感謝所有繼續待在崗位上，守護台灣人民的防疫國家隊，並在貼文下方標記「不會有休想買到這回事」、「過年一起多說好話」、「團結防疫好過年」。

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