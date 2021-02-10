賴清德親贈陳時中龜苓膏、抱枕　盼台灣疫情歸零、高枕無憂

▲賴清德前往疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心值班同仁。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

副總統賴清德10日前往衛生福利部疾病管制署、中華電信愛國園區行動分公司，分別慰勉中央流行疫情指揮中心、1922疫情通報及諮詢專線的值班同仁，感謝值班同仁在春節期間守護臺灣及國人的健康，並親自送上龜苓膏與台灣造型的抱枕給中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，期望在新的一年疫情能夠「歸零」，也希望台灣能夠「高枕無憂」。

▲副總統賴清德視察中央流行疫情指軍中心CDC跟1922防疫諮詢服務專線，送上龜苓膏、及台灣造型頸枕，盼台灣「高枕無憂」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德10日上午在陳時中、內政部政務次長陳宗彥、疾病管制署長周志浩、疾管署副署長莊人祥、疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、中華電信股份有限公司董事長謝繼茂、總經理郭水義等等人的陪同下，前往衛福部疾管署、中華電信愛國園區行動分公司慰勉。

賴清德表示，即將要過年了，過去一年大家都非常辛苦，感謝各行各業堅守崗位的朋友，陳時中率領的中央疫情指揮中心更是格外辛苦，一年365天、一天24小時，可說是不眠不休，所以他今天特別前來，要為陳時中及值班同仁加油打氣並表達最高謝意。

賴清德說，防疫同仁非常辛苦忙碌，所以他也特別準備了小禮物，一個是具有雙重意義的龜苓膏，除了祝福陳時中身體健康，同時也期望新的一年疫情能夠「歸零」，台灣社會每一天都平平安安；第二個則是枕頭，讓值班同仁累的時候可以使用，也希望台灣能夠高枕無憂。

▲賴清德慰勉中央流行疫情指揮中心，為陳時中及值班同仁加油打氣並表達最高謝意。（圖／總統府提供）



賴清德指出，新冠肺炎疫情還沒過去，又已經產生新的病毒，特別是在中國大陸、孟加拉或印度一帶，因此政府現在最重要的工作就是防疫，他和前副總統陳建仁都具有公共衛生的背景，兩人會團結合作號召國內的專家、學者，做為陳時中及中央疫情指揮中心的後盾，大家一起努力，一定要把病毒阻絕於境外。

賴清德也談到，這段時間以來，他與陳時中、陳宗彥、周志浩、專家諮詢小組張上淳召集人等人都保持密切聯繫，不論是防疫或疫苗的整備，大家共同合作，目的就是要守護國人的健康，也希望國人能夠支持，團結合作一起守護臺灣。

▲賴清德前往中華電信愛國園區行動分公司，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。（圖／總統府提供）



隨後，賴清德也前往中華電信愛國園區行動分公司，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。賴清德表示，面對新冠肺炎疫情，1922疫情通報及諮詢專線非常重要，因為有同仁將正確的訊息傳遞給社會，民眾的疑慮才能夠獲得解決，這在防疫的戰場上，有穩定後方軍心的作用，可說是功不可沒。

賴清德也說，1922疫情通報及諮詢專線，一天最多有高達4萬多通的電話，工作相當辛苦，因此他也特別準備麻豆柚子蔘，讓同仁可以潤喉化痰，講話不會那麼辛苦。

▼賴清德特別準備麻豆柚子蔘，讓同仁可以潤喉化痰。（圖／總統府提供）



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