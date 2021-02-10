　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親贈陳時中龜苓膏、抱枕　盼台灣疫情歸零、高枕無憂

▲▼賴清德副總統10日上午前往衛生福利部疾病管制署及中華電信愛國園區行動分公司，分別慰勉中央流行疫情指揮中心，以及1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。（圖／總統府提供）

▲賴清德前往疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心值班同仁。（圖／總統府提供）

記者林銘翰／台北報導

副總統賴清德10日前往衛生福利部疾病管制署、中華電信愛國園區行動分公司，分別慰勉中央流行疫情指揮中心、1922疫情通報及諮詢專線的值班同仁，感謝值班同仁在春節期間守護臺灣及國人的健康，並親自送上龜苓膏與台灣造型的抱枕給中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，期望在新的一年疫情能夠「歸零」，也希望台灣能夠「高枕無憂」。

▲▼副總統賴清德視察中央流行疫情指軍中心CDC跟1922防疫諮詢服務專線，送上龜苓膏、及台灣造型頸枕，盼台灣「高枕無憂」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲副總統賴清德視察中央流行疫情指軍中心CDC跟1922防疫諮詢服務專線，送上龜苓膏、及台灣造型頸枕，盼台灣「高枕無憂」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德10日上午在陳時中、內政部政務次長陳宗彥、疾病管制署長周志浩、疾管署副署長莊人祥、疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、中華電信股份有限公司董事長謝繼茂、總經理郭水義等等人的陪同下，前往衛福部疾管署、中華電信愛國園區行動分公司慰勉。

賴清德表示，即將要過年了，過去一年大家都非常辛苦，感謝各行各業堅守崗位的朋友，陳時中率領的中央疫情指揮中心更是格外辛苦，一年365天、一天24小時，可說是不眠不休，所以他今天特別前來，要為陳時中及值班同仁加油打氣並表達最高謝意。

賴清德說，防疫同仁非常辛苦忙碌，所以他也特別準備了小禮物，一個是具有雙重意義的龜苓膏，除了祝福陳時中身體健康，同時也期望新的一年疫情能夠「歸零」，台灣社會每一天都平平安安；第二個則是枕頭，讓值班同仁累的時候可以使用，也希望台灣能夠高枕無憂。

▲▼副總統賴清德慰勉中央流行疫情指揮中心，為陳時中部長及值班同仁加油打氣並表達最高謝意。（圖／總統府提供）

▲賴清德慰勉中央流行疫情指揮中心，為陳時中及值班同仁加油打氣並表達最高謝意。（圖／總統府提供）

賴清德指出，新冠肺炎疫情還沒過去，又已經產生新的病毒，特別是在中國大陸、孟加拉或印度一帶，因此政府現在最重要的工作就是防疫，他和前副總統陳建仁都具有公共衛生的背景，兩人會團結合作號召國內的專家、學者，做為陳時中及中央疫情指揮中心的後盾，大家一起努力，一定要把病毒阻絕於境外。

賴清德也談到，這段時間以來，他與陳時中、陳宗彥、周志浩、專家諮詢小組張上淳召集人等人都保持密切聯繫，不論是防疫或疫苗的整備，大家共同合作，目的就是要守護國人的健康，也希望國人能夠支持，團結合作一起守護臺灣。

▲▼副總統賴清德前往中華電信愛國園區行動分公司，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。（圖／總統府提供）

▲賴清德前往中華電信愛國園區行動分公司，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。（圖／總統府提供）

隨後，賴清德也前往中華電信愛國園區行動分公司，慰勉1922疫情通報及諮詢專線值班同仁。賴清德表示，面對新冠肺炎疫情，1922疫情通報及諮詢專線非常重要，因為有同仁將正確的訊息傳遞給社會，民眾的疑慮才能夠獲得解決，這在防疫的戰場上，有穩定後方軍心的作用，可說是功不可沒。

賴清德也說，1922疫情通報及諮詢專線，一天最多有高達4萬多通的電話，工作相當辛苦，因此他也特別準備麻豆柚子蔘，讓同仁可以潤喉化痰，講話不會那麼辛苦。

▼賴清德特別準備麻豆柚子蔘，讓同仁可以潤喉化痰。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德提到，1922疫情通報及諮詢專線工作相當辛苦，因此特別準備麻豆柚子蔘，讓同仁可以潤喉化痰。（圖／總統府提供）

其他人也看了這些...

全文／蔡英文國安會議聚焦美中台　掌握「立百病毒」超前部署
「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

更多熱門新聞...

蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方
蔡英文宣布與美國新政府合作　保持經貿戰略對話

振興一下我們的美麗

ET快訊
為何不告刀療師性騷擾？女網紅曝關鍵原因：上法庭有用嗎
連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子下場崩潰
小年夜爽拿百萬紅包　公車站掃碼就能當富翁
外帶飲料喝到小強！女高中生要求道歉遭質疑「敲詐」氣瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德親贈陳時中龜苓膏、抱枕　盼台灣疫情歸零、高枕無憂

春節假期首日視察不停歇　蔡英文感謝交通警政國軍堅守崗位護家園

趙少康好感度輸黃珊珊　柯文哲：這也沒什麼奇怪啊

2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

視察高公局交控中心　蔡英文：滿足春節通行需求是每年最大挑戰

精彩回顧／馮世寬秒脫西裝要幹架圈粉　2天創下7360筆網路討論度

蔡英文發起LINE春節集點活動　完成任務者開工日有驚喜

趙少康回歸釀國民黨分裂？　侯友宜：真心祝福大家為中華民國貢獻

「蔡英文要先伸出手來」　馬英九：兩岸責任丟給對方不符合事實

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

賴清德親贈陳時中龜苓膏、抱枕　盼台灣疫情歸零、高枕無憂

春節假期首日視察不停歇　蔡英文感謝交通警政國軍堅守崗位護家園

趙少康好感度輸黃珊珊　柯文哲：這也沒什麼奇怪啊

2020年外交突破　捷克議長韋德齊訪台高喊「我是台灣人」

視察高公局交控中心　蔡英文：滿足春節通行需求是每年最大挑戰

精彩回顧／馮世寬秒脫西裝要幹架圈粉　2天創下7360筆網路討論度

蔡英文發起LINE春節集點活動　完成任務者開工日有驚喜

趙少康回歸釀國民黨分裂？　侯友宜：真心祝福大家為中華民國貢獻

「蔡英文要先伸出手來」　馬英九：兩岸責任丟給對方不符合事實

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

萌弟洗澡突尖叫急喊「牠要抓我鳥鳥！」　媽衝入見狩獵模式笑翻

大掃除見「3疊超厚千鈔」！差點當垃圾丟掉　她得知真相卻崩潰了

2020新開飯店盤點！泡溫泉爽吃龍蝦粥早餐　頂樓空中花園眺望市景

趁哥哥熟睡！嘴饞奶貓「低頭猛吸奶」　網笑翻：有奶便是娘

國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

強風來襲　貓纜下午3點46分暫停服務

疫情斷走私財路！聯合國爆：北韓派駭客「狂竊88億」發展核武

春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

中華隊棄賽亞洲盃資格賽　日本、大馬狀態仍不明

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

國民黨「美女學霸」一次看！　高人氣撞臉超大咖明星

陳柏惟身陷罷免風暴　顏寬恒喊話寬粉：我期許開創自己的路

柯文哲曬18歲嫩照　竟撞臉《愛的迫降》男星

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」

民進黨內部調查「陳其邁滿意度達6成」

「胡迪次長」眼神迷因紅到國外　4千萬讚粉專PO圖分享

趙才回歸就選總統　游淑慧曝黨內很多「難聽話」

總統府資政與國策顧問名單出爐　李遠哲、宋楚瑜未續聘

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追原因

精彩回顧／帥！馮世寬秒脫西裝要幹架狂圈粉

北市線上燈謎開跑　有機會抽中最新iPhone、2萬元禮券

呱吉酸趙少康　選總統「蠻弱的」

更多熱門

相關新聞

連2年過年忙防疫！陳時中曝決心

連2年過年忙防疫！陳時中曝決心

日前國內疫情升溫，衛福部桃園醫院爆發院內感染，所幸在指揮中心、桃園市政府等各方單位合作下，目前已成功阻止疫情擴散。連續兩年春節面對防疫工作，指揮中心指揮官陳時中今日表示，「今年已經下定決心，一定要在家裡吃年夜飯」。

美籍女來台確診！不公布足跡

美籍女來台確診！不公布足跡

陳時中：新冠疫苗不會「混打」

陳時中：新冠疫苗不會「混打」

紅包隔2周再開？張上淳：不必

紅包隔2周再開？張上淳：不必

部桃4346人隔離中！17人還沒採檢

部桃4346人隔離中！17人還沒採檢

關鍵字：

賴清德衛福部疾管署陳時中龜苓膏中華電信1922

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

快訊／頑GAME突宣告解散！

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面