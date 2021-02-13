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蘇貞昌開箱陳時中辦公室　驚見沙發被睡出一個頭型

▲蘇貞昌開箱陳時中辦公室。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

▲陳時中把辦公室的沙發睡出一個頭型。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

 記者蘇晏男／台北報導

農曆大年初一，行政院長蘇貞昌特別帶著午餐，赴中央流行疫情指揮中心，慰勞仍在值班中的指揮官陳時中、疾管署長周志浩，同時也錄製影片，開箱衛福部長辦公室。只見辦公室內的黃色沙發，已被陳時中睡出一個頭型，陳時中則笑回，「我也不知道怎麼睡成這樣，可能頭髮比較油吧。」

蘇貞昌12日晚間在臉書公布上述影片，並寫道，「大年初一，國人出遊走春的時刻，防疫國家隊今天仍然準時上工。我特別帶著午餐來和陳時中部長、周志浩署長說聲感謝。」感謝防疫團隊一年來的守護，替全民做出最即時、最正確的判斷，讓台灣守住一關又一關，也讓大家能安心好過年。

影片一開始即為陳時中的辦公室，一旁幕僚向蘇貞昌表示，陳時中平常都睡在黃色沙發上，還睡出一個頭型；陳時中則以台語笑回，「我也不知道怎麼睡成這樣，可能頭髮比較油吧。」

▲蘇貞昌開箱陳時中辦公室。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

▲陳時中辦公室牆上貼滿疫情相關圖表。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

此外，陳時中辦公室牆上還貼滿疫情相關圖表，而走道上還貼上「我愛加零」、「無疫則剛」的春聯。

蘇貞昌表示，今天是大年初一，他要特別感謝陳時中、周志浩，以及30幾位仍在值班的同仁。部長室四面牆壁這麼多的圖表，可以看出這一年多來是多麼的辛苦。

蘇貞昌也說，台灣對於此次疫情反應最快、方法最對，做的效率也最高最到位，大家一起配合，今天台灣才能全世界最安全的地方。

影片最後，蘇貞昌強調，「有這麼好的衛福部長，有這麼好的疾管署長周志浩，我們一起給國人同胞報告，有政府，請安心。」

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